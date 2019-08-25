Umutlar faiz indirimlerinde | Piyasa Haberleri

Dış piyasaların gündemi Çin - ABD ticaret savaşları. ABD’de diğer bir önemli konu ise Fed’in eylülde alacağı faiz kararı. Trump’ın isteği bir puanlık indirim yönünde. Eğer Fed faiz indirirse, bu gelişmekte olan ülkelere yarayacak. İç piyasalar da yavaşlayan ekonominin canlanması için faiz indirimini bekliyor.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Zeynel Balcı'nın bugünkü yazısı...

Piyasalarda dalgalı seyirle birlikte borsada zayıflama, döviz kurlarında ise yukarı yönlü hareketlenme görüldü. Dış kaynaklı gelişmelerin iç piyasalara yansıması olan bu durumda Arjantin’in payı biraz fazla. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirim süreciyle birlikte Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişen ülkelere ilişkin olumlu algı sorgulanmaya başladı. Arjantin Pesosundaki değer kaybı ve borsasındaki düşüş küresel piyasalara belki sınırlı bir yansıma gösterdi. Ancak bir tetik ve bulaşma riskini de olasılık olarak gündeme getirmedi değil. Gelişen ülkeler endeksinde (Morgan Stanley Capital International-MSCI) düşüş eğilimi sürüyor. Aynı ligde olduğumuzdan Borsaistanbul da nasibini aldı haliyle. Türkiye’nin risk primi 400 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Bu görünüme son günlerde bir miktar TL’nin değer kaybı da eklenmiş durumda. İç piyasaların rahatlaması için dışarısının durulması ve denge bulması önemli olacak. Bunun için de gelişen ülkeler kadar ABD ve Almanya başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin de sakinleşmesi gerekecek. Bu açıdan Fed faiz politikasının netlik kazanması elzem görülüyor.

OLUMLU ALGI

Fed’in eylül toplantısında çeyrek puanlık faiz indirimi kuvvetli olasılık olarak görülse de Başkan Trump’ın isteği bir puanlık indirim yönünde. Trump’ın Fed’e faiz indirim baskısı artık eleştiri boyutunu aşmaya başladı. Belki de gelecek yıl için seçim kaygısı taşıyor, bilemiyoruz. Fed eylülde yeni faiz indirimine giderse bu durum gelişen ülkeler için olumlu algıya neden olabilir. Fed yetkililerinin de verdikleri mesajlardan kafalarının oldukça karışık olduğu anlaşılıyor. Jackson Hole toplantısında Fed Başkanı Powell’dan da net mesajlar çıkmadı. Avrupa‘da da durum çok farklı değil. Genişlemeci para politikası uygulayan Avrupa Merkez Bankası son toplantı tutanaklarında “yavaşlama muhtemelen beklenenden daha uzun sürecek” açıklaması durumu özetliyor. Negatif faizli tahvil tutarının 16 trilyon dolara ulaşması resesyon beklentilerinin fiyatlandığının göstergesi. Çin ise ABD’nin başlattığı ticaret savaşına 1 Eylül itibariyle 75 milyar değerinde ABD ürünlerine ek vergi koyarak misilleme yaptı. Trump durur mu? Çin’e uygulanan gümrük vergisini 5 puan arttırdı. Çin’de üretim yapan ABD’li şirketlere, geri dönün ve alternatif üretim yerleri seçin dedi. Açıklama sonrası Dow Jones ve dış borsalarda sert satış görüldü. Altın fiyatı (ons/dolar) yükseldi. Haftaya iç piyasalara da yansımalarını görebiliriz.

ZORUNLU KILIYOR

Ticaret ve kur savaşları tam gaz sürüyor. Dışarıda hal böyle iken iç piyasalarda da yavaşlayan ekonominin canlanması için umutlar faiz indirimlerine bağlanmış durumda. Merkez Bankası’nın 4.25 puanlık faiz indiriminin yansımalarını önümüzdeki aylarda görebileceğiz. BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün verdiği toplam kredi 2.5 trilyon TL seviyesini geçemiyor. Ancak takipteki kredi tutarı 120 milyar TL’yi geçmiş durumda. Yavaşlayan ekonomide borç ödemek zordur, bu açıdan olağan bir sonuç. Banka kredilerindeki bu görünüm bile tek başına faiz indirimlerini zorunlu kılıyor. Ancak satın alma gücündeki gerileme faiz indirimlerinin ekonomik aktivite üzerindeki etkisini zayıflatabilecek bir durum. 2018 Ağustos sonrası ivme kazanan ekonomideki yavaşlama eğiliminin son aylarda bir dengelenme yaşadığı görülüyor. Ama geçmiş ekonomik sıkıntılardan farklı yanı, bu defa ağrılık olarak reel sektör odaklı olması. Ancak düşen banka kârlarından ve artan takipteki krediler tutarından artık finans kesimini de etkilemeye başladığı görülüyor. Umarız ekonomideki dengelenme sürer ve sonrasında faiz indirimlerinin de etkisiyle hareketlenme başlar. Bunun için

küresel ekonomideki gelişmeler önemli bir referans olacak. Piyasalarda dış kaynaklı gelişmelere bağlı olarak dalgalı seyirle birlikte denge arayışı sürebilir.

BORSADA TEPKİ ÇIKIŞI

BORSADA düşüş hareketi destek seviyelerinde tepki alımlarıyla karşılaştı. İlk destekler 95.000-94.000 seviyelerinde. Bu seviyelerin üzerinde tepki alımları görülebilir. Tepki çıkışının devamı için 98.700 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Sonraki dirençler 100.000 ve 104.000 seviyelerinde. Satış baskısı sürmekle birlikte destek seviyelerinde tepki alımlarının görüldüğü ancak direnç seviyelerinin geçilmekte zorlanıldığı piyasa görünümü sürebilir.

DOLAR/TL KURUNDA DİRENÇLERE DİKKAT

DOLAR/TL kurunda 5.63 seviyesinin geçilmesiyle birlikte başlayan tepki çıkışı sürüyor. İlk direnç 5.79 seviyesinde görülürken sonraki dirençler 5.85 ve 5.93 seviyelerinde. Geri çekilmelerde ise ilk destekler 5.74-5.70 seviyelerinde bulunurken sonraki ve daha önemli destek noktaları 5.63-5.57 seviyelerinde bulunuyor. Direnç seviyelerinde satışlar görülebilir.

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