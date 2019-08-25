Dünyayı inşa ediyoruz | Ekonomi Haberleri

Türkiye küresel pazarda süren durgunluğa ve artan risklere rağmen “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde, 44 firma ile yer alarak dünya liginde Çin’in ardından ikinciliğini korudu.

Türkiye’den listeye giren ilk 10 müteahhitlik firması; Rönesans, Limak, Tekfen, Tav, Yapı Merkezi, Ant Yapı, Enka, Alarko, Gama ve Çalık Enerji oldu. Devler Ligi’nin zirvesindeki 10 Türk firmasının gerçekleştirdiği projeler arasında; Rönesans’ın Aşkabat’ta yürüttüğü ve alanında en büyük olma iddiası taşıyan Doğalgazdan Benzin Üretim Tesisi Projesi, Limak’ın bir Türk müteahhitlik firması tarafından kazanılan en büyük kontrat bedeline sahip Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminal Projesi, TAV’ın Avrupa’nın üçüncü büyük havalimanı olan Amsterdam Schiphol Havalimanı’nın genişleme çalışmaları, Yapı Merkezi’nin Doğu Afrika’da inşa edilen en hızlı demiryolu hattı olması hedeflenen Darüsselam Morogoro Projesi de yer alıyor. Türk firmaların sektörün geleneksel pazarları Orta Doğu, Avrasya ve Afrika ülkelerinin yanı sıra Avrupa kıtasında da projeler üstlendiklerini belirten Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, “Firmalarımızın Avrupa’da önemli projeler üstlenmeye başlaması müteahhitlerimizin rekabet gücü, teknik kapasite ve deneyim konularında geldiği noktayı ortaya koyması açısından dikkat çekici. İş hacmimizin önemli kısmının Orta Doğu ve Avrasya ülkelerinde olduğu görülmekte. Son dönemde Sahra Altı Afrika, Hindistan, ASEAN Bölgesi ve Latin Amerika gibi potansiyeli olan pazarları da yakından takip etmekteyiz. Yurtdışındaki şantiyelerimizde gururla Türk bayrağını dalgalandırıyor, Türkiye’yi temsil etmenin bilinci ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

10 Türk firmasını bu başarıya götüren uluslararası projelerden bazıları şöyle sıralandı:

1 - RÖNESANS: Türkiye listesindeki liderliğini bu yıl da koruyan ve Avrupa’nın en büyükleri arasında 9., dünya sıralamasında ise 33. sırada yer alan Rönesans’ın uluslararası projeleri arasında Aşkabat’ta yürüttüğü Doğalgazdan Benzin Üretim Tesisi Projesi dikkat çekiyor. Alanında en büyük olma iddiası taşıyan tesis tamamlandığında günlük ortalama 1.800 ton, yıllık ise ortalama 600 bin ton benzin ile 100 bin ton LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) üretim kapasitesine ulaşılacak.

2 - LİMAK: Türkiye listesinde Rönesans’ı, dünya sıralamasında 67. sırada yer alan Limak izliyor. Şirket son olarak bir Türk müteahhitlik firması tarafından kazanılan en büyük kontrat bedeline sahip olduğu ifade edilen Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminal II Projesi’ni sürdürüyor. Proje kapsamında ilk etapta 13 milyon yolcu kapasiteli olarak inşa edilecek olan Kuveyt Uluslararası Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın kapasitesi, ardından yapılacak iyileştirmelerle 25 milyona kadar çıkarılabilecek.

3 - TEKFEN: ENR listesinde önceki yıla oranla önemli bir atılımla 69. sıraya yükselen TEKFEN’in Katar’da üstlendiği Al Khor Otoyol Projesi, sözleşme bedeli itibarıyla şirketin bugüne kadarki en büyük taahhüt işini oluşturdu. Proje, 34 km uzunluğunda toplam 10 şeritli otoyol inşası ile çok katlı 10 kavşak inşası ve toplam uzunluğu 900 km’yi bulan kablo ve yeraltı borulama kanallarının inşasını kapsıyor. Proje Katar Başbakanı’nın da katıldığı bir törenle trafiğe açıldı.

4 - TAV: ENR’ın dünya listesinde 71. sırada bulunan TAV, geçtiğimiz yıl Avrupa’nın üçüncü büyük havalimanı olan Amsterdam Schiphol Havalimanı’nın genişletme çalışmaları kapsamında yapılan ihaleyi Rönesans Holding grup şirketi Ballast Nedam ile birlikte kazandı. Schiphol Havalimanı Ek Terminal Binası, TAV İnşaat’ın Paris’te Charles de Gaulle Havalimanı’nda gerçekleştirdiği Aéroports de Paris Genel Müdürlük Binası’ndan sonra bir Avrupa Birliği ülkesinde kazandığı ikinci proje olma özelliğini taşıyor.

5 - YAPI MERKEZİ: Yapı Merkezi’nin çeşitli uluslararası projeleri arasında Doğu Afrika’da inşa edilen en hızlı demiryolu hattı olması hedeflenen Darüsselam Morogoro Projesi dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde ilk deneme sürüşü Tanzanya Ulaştırma Bakanı’nın katılımıyla gerçekleşen projede inşa edilen hat ülke için büyük öneme sahip. Şirket dünya sıralamasında 77. sırada.

6 - ANT YAPI: Ant Yapı’nın üstlendiği uluslararası işler içinde dikkat çeken Capital Towers Projesi, Moskova Nehri ile tarihi Krasnopresnenskaya Parkı’nın arasında bulunan 233 bin metrekare büyüklüğe sahip çok fonksiyonlu bir yaşam kompleksi. İçerisinde rezidans, ofis, kafe, restoran, spor salonu gibi çok amaçlı alanlar bulunan kompleks modern teknoloji ile doğal denge arasında bağ kuran tasarımıyla farklılaşıyor. Şirket, dünya sıralamasında ise 87. sırada.

7 - ENKA: ENR’ın dünya listesinde 92. sırada yer alan ENKA, Moskova’da gerçekleştirdiği çok fonksiyonlu ticaret merkezi Kaşirskaya Plaza Projesi ile dikkat çekiyor. Toplam 196 bin 750 metrekarelik bir alanı kaplayan ve çevre düzenlemesiyle yaya dostu bir cazibe merkezi oluşturmayı amaçlayan proje; perakende mağazaları, fitness salonu, sinema, eğlence yerleri, restoran ve hipermarket gibi mekânları bir araya getiren entegre bir kompleks olma özelliğine sahip.

8 - ALARKO: Dünya sıralamasında 105. sırada yer alan Alarko’nun yine listede bulunan Makyol ile birlikte Kazakistan’da üstlenmiş olduğu Büyük Alma-Ata Çevre Yolu Yapımı ve İşletilmesi Kamu-Özel Ortaklığı Projesi dikkat çekiyor. Projenin inşaat yapım süresi 50 ay, işletme süresi ise 15 yıl 10 ay olup toplam sözleşme bedeli 1.67 milyar dolar.

9 - GAMA: 118. sırada yer alan Gama, Bahreyn’in en önemli projelerinden birini yürütüyor. Devam eden Kombine Çevrim Doğalgaz Santrali Projesi (1800 MW ALBA PS5) tamamlandığında tesisin ülkenin en büyük ve bölgenin en verimli güç santrali olması hedefleniyor. Santral, bir alüminyum tesisi içinde kullanılan ve Ortadoğu’da kurulan ilk H-Class teknolojisine sahip güç santrali olacak.

10 - ÇALIK ENERJİ: ENR’ın sıralamasında 119. olan Çalık Enerji ise Türkmenistan’da sürdürdüğü Mary-3 Kombine Çevrim Elektrik Santrali Projesi ile öne çıkıyor. Proje 2018 yılında devreye alınmış en büyük Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali ve Orta Asya’da tek fazda tamamlanan en büyük elektrik santrali olma iddiasını taşıyor. 1.574 MW’lık elektrik santralinin açılışı geçen yıl Türkmenistan Cumhurbaşkanı’nın katıldığı bir törenle gerçekleştirildi.