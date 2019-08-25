‹ Önceki Haber Tüm zamanların rekoru kırıldı Tüm zamanların rekoru kırıldı Sonraki Haber › Umutlar faiz indirimlerinde Umutlar faiz indirimlerinde

Bakanlıklara yatırımcı dostu birimler geliyor

25.08.2019 - 11:55
Bakanlıklara yatırımcı dostu birimler geliyor | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut, "Yatırımcıların muhatap olduğu tüm bakanlıklarda, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlere dair başvuruları alacak ve bu süreçleri koordine edecek, Yatırım Ofisi ile temas sağlayacak 'yatırım koordinasyon birimleri' oluşturulacak." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, "Yatırımcıların muhatap olduğu tüm bakanlıklarda, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlere dair başvuruları alacak ve bu süreçleri koordine edecek, Yatırım Ofisi ile temas sağlayacak 'yatırım koordinasyon birimleri' oluşturulacak." dedi.

Ermut, AA muhabirine, Türkiye'deki yatırım ortamı ve teknoloji yatırımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İleri teknoloji yatırımlarının kendileri için öncelik taşıdığını belirten Ermut, Türkiye'nin uzun süredir hem politika hem de uygulama alanında bu alanda çeşitli adımlar attığını söyledi. 

Ermut, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili bütün paydaşlarla teknoloji yatırımlarının Türkiye'ye gelmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerek mevzuat gerekse teşvik alanlarında çeşitli düzenlemeler yaptıklarını bildirdi.

Ar-Ge alanında verilen teşvikleri yatırımcıların beklentilerine göre sürekli güncellediklerini vurgulayan Ermut, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri pazar büyüklüğü 2017'de 113,8 milyar lirayken, geçen yıl 131,7 milyar lira seviyesine yükseldi. 2017'den itibaren yaklaşık yüzde 15 büyüyen sektörün bu yıl yüzde 5-10 büyümesi bekleniyor. Sektördeki istihdam sayısı ise 139 bine ulaşmış durumda ve sektör çalışanlarının yüzde 21'i Ar-Ge personeli."

AR-GE MERKEZİ SAYISI HIZLA ARTIYOR

Türkiye'nin, otomotivin belli alt sektörleri, ilaç, kimya, petrokimya, havacılık ve bilgi teknolojileri alanlarında Ar-Ge yoğun ve yenilikçi yatırımlar çektiğine işaret eden Ermut, birçok küresel şirketin Türkiye'de önemli Ar-Ge merkezleri kurduğunu ve bunların önemli projelere imza attıklarını dile getirdi. Ermut, "2018 başı itibarıyla 118 olan uluslararası şirketlerin Ar-Ge merkezi sayısı, bugün itibarıyla 170'e ulaşmış bulunuyor." diye konuştu. 

Yabancı yatırımcıların teknoloji yoğun alanlardaki yatırımlarının bu yıl da devam ettiğine dikkati çeken Ermut, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile Almanya'da özellikle teknoloji odaklı şirketlerle görüşüp ülkemizde yatırıma davet ediyoruz. 2019 yılında yine Alman şirketler katma değerli yatırımlarıyla ülkemizde birçok projeye imza atmaya devam ediyor. Özellikle ön planda olan yatırımlardan biri Mercedes Benz'in 1,2 milyar lira tutarındaki modernizasyon yatırımı. Bunun dışında Almanya'dan ilaç sektöründe ve yine birçok sektörde teknoloji yoğun yatırımlar devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

"Bu çalışmayla yatırımların korunması ve bürokratik süreçlerdeki öngörülebilirlik adına çok önemli düzenlemeler getirilmesini öngörüyoruz. Burada hem özel sektör yatırımlarının korunmasına yönelik ilkesel hükümler getirmeyi hem de bürokratik süreçlerin öngörülebilirliğinin artırılması için çeşitli tedbirler almayı hedefliyoruz. Yatırımcıların muhatap olduğu tüm bakanlıklarda, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlere dair başvuruları alacak ve bu süreçleri koordine edecek, Yatırım Ofisi ile temas sağlayacak 'yatırım koordinasyon birimleri' oluşturulacak."

"YATIRIMCININ MALİYETLERİNİ ARTIRAN SÜREÇLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK" 

Hedeflerinin her bakanlıkta yatırımcı dostu birimler kurulması olduğunu belirten Ermut, "Bir yatırımcının bir bakanlıkta işi varsa bu birimler yatırımcımızın elinden tutacak, işlemini kolayca ve hızlıca halletmesini sağlayacak. Örneğin, yatırımcının bir izin veya lisansı hangi kurumdan, ne kadar sürede alacağı kamu kurumlarınca açıkça beyan edilecek. Bu sürelerin dışına çıkılamayacak. Öngörülenden çok daha uzun süren, yatırımcının maliyetlerini artıran süreçlerin önüne geçilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ermut, yatırımları ilgilendiren mevzuat değişikliklerinde düzenleyici etki analizi ve standart maliyet modeli gibi uygulamalara da gidileceği bilgisini vererek, tüm mevzuat değişikliklerinin yatırımcıya maliyeti göz önünde bulundurularak yapılacağını, aynı zamanda yatırımlara ilişkin mevzuat değişikliklerinde özel sektörün katılımının da artırılacağını bildirdi.

YATIRIM TAKİP MODELİ 

Yatırım Ofisinin radarına giren nitelikli yatırımların kamu kurumlarındaki tüm başvurularının doğrudan Ofis tarafından takip edileceği yeni bir sistemin de kurgulandığını dile getiren Ermut, şunları kaydetti:

"Yatırım takip modelimizi oluştururken ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardaki yatırımlara öncelik tanıyacağız. Bunun için belli başlı kriterler belirleyeceğiz. Bu kriterleri taşıyan yatırımcılar 'Yatırım Ofisi Destekli Proje' niteliği kazanacak. Bu projeler için ofisimiz yetkilendirilerek 'tek durak ofis' mantığıyla tüm işlemlerini takip edecek. Aslında biz zaten bunu yıllardır uyguluyoruz fakat burada amacımız mevzuattan da yetki alarak 'Yatırım Ofisi destekli projelere' dair tüm işlemlerin öncelikli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi. Bunun dünyada da farklı örnekleri var. Bazı yatırım ajansları bir nevi teşvik belgesi verir gibi belli başlı yatırım projelerini belgelendiriyor ve bu yatırımlara ilişkin ekstra kolaylıklar sağlanıyor. Biz de bu modeli kurguladığımızda ilgili bakanlıklarımızla bir araya gelerek yatırımcımıza başvurusuyla ilgili çok öngörülebilir, net bir zaman planı ortaya koymayı hedefliyoruz."


‹ Önceki Haber Tüm zamanların rekoru kırıldı Tüm zamanların rekoru kırıldı Sonraki Haber › Umutlar faiz indirimlerinde Umutlar faiz indirimlerinde
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,7590 Değişim: -0,19%
Düşük 5,7422 24.08.2019 Yüksek 5,7777
Açılış: 5,7701
6,4170 Değişim: 0,27%
Düşük 6,3647 24.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3997
282,85 Değişim: 1,76%
Düşük 276,66 23.08.2019 Yüksek 283,85
Açılış: 277,95
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.