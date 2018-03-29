Turkcell temettü planını onayladı

Turkcell Genel Kurulu, Turkcell Holding hissedarlarının yaptığı temettü önerisini onayladı. Buna göre 3 taksit halinde 1,9 milyar liralık kâr payı dağıtımı yapılacak.

Telia Company, Turkcell'in bugün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarların, 2017 mali yılı için ödenecek temettü konusunda Turkcell Holding hissedarları tarafından sunulan teklifi kabul ettiklerini bildirdi.

Telia yaptığı açıklamada, Turkcell Holding tarafından Turkcell Yönetim Kurulu için öneriler ve aralarında Telia Company Kıdemli Başkan Yardımcısı Ingrid Stenmark'ın da olduğu 3 adayın Olağan Genel Kurul'da hissedarların desteğini aldıklarını da vurguladı.

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Açıklamada, Turkcell'in 1,9 milyar TL temettü dağıtacağı ve bu temettünün 456 milyon TL'lik bölümünü Telia Company tarafından alınacağı belirtildi.

Temettü ödemesi 3 taksitte gerçekleşecek ve ilk taksit 27 Haziran 2018'de veya öncesinde ödenecek.

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