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Petrol fiyatları '50 dolar' senaryosu

29.03.2018 - 15:40
Petrol fiyatları '50 dolar' senaryosu

JP Morgan analistlerinden Malek, ABD' de kaya petrolü üretimindeki artış ve petrol üreticileri arasındaki çekişme nedeniyle petrol fiyatlarının gelecek yıl sonunda 50 dolara kadar düşebileceğini söyledi.

JP Morgan EMEA Araştırma Grubu Başkanı Christian Malek, ABD'deki hızlı üretimin, OPEC ve müttefiklerinin petrol fiyatlarını artırmak için üretimde kısıntıya gitme çabasını boşa düşürebileceğini belirtti. Malek, petrol üreticisi ülkeler ile büyük petrol şirketleri arasındaki çekişmenin petrol fiyatlarında bir kördüğüm yaratacağını, bunun da orta vadede petrol fiyatlarını düşüreceğini vurguladı.

CNBC'nin haberine göre; OPEC ülkeleri ile diğer büyük üreticilerde petrol fiyatının gelecek yıl sonunda 50 doları görebileceğini kaydeden JP Morgan analisti, şu anda Suudi Arabistan, Irak ve Kuveyt gibi ülkelerde petrolün varil fiyatının 65 dolar civarında seyrettiğini ifade etti.

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"OPEC VE RUSYA ARASINDA UZUN VADELİ İŞBİRLİĞİ ZOR"

OPEC üyesi olmayan Rusya'nın, iddia edildiği gibi OPEC'le uzun ya da orta vadeli bir anlaşmaya varmasının zor olduğuna da dikkat çeken Malek, "Bence Rusya'nın OPEC'le işbirliğine orta vadede devam etmesi iyimser bir tahmin. Tarihte OPEC'in kişisel kotalara uyduğu hiç görülmedi. Bu nedenle yapılacak anlaşmanın çerçevesinin kağıt üzerinde olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Petrol fiyatları, üretim kısıntılarının da etkisiyle geçen yıl ortasından bu yana yüzde 35'ten fazla arttı. Brent petrol fiyatı da dün varil balına 70 dolar sınırını geçmiş, daha sonra yeniden düşmüştü.


Etiketler

  • JP Morgan
  • kaya petrolü
  • Petrol üreticileri
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