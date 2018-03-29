"Teşvik paketi ile büyüme süreci desteklenecek"

Kalkınma Bakanı Elvan, "Ekonomi 2018 yılında da büyümeyi sürdürecek, yakında açıklanacak yeni teşvik paketi ve tedbirlerle bu süreç desteklenecek" dedi.

Türkiye ekonomisi darbe girişiminin ardından hükümetin ekonomiyi canlandırmak adına attığı istihdam ve Kredi Garanti Fonu (KGF) başta olmak üzerine teşviklerin etkisiyle iç tüketim ağırlıklı olarak 2017 yılının son çeyreğinde yüzde 7.3, 2017'nin tamamında yüzde 7.4 ile beklentilerin üzerinde büyüme gerçekleştirdi.

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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, verilerin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Birçok öncü gösterge ile olumlu bir giriş yaptığımız 2018 yılında da ekonomimiz büyümesini sürdürecek, yakında açıklanacak yeni teşvik paketi ve tedbirlerle bu süreç desteklenecektir. Yapısal reformlara da devam edilerek enflasyon ve cari açık kalıcı olarak aşağı çekilecektir" dedi.

Elvan dördüncü çeyrekte makine-teçhizat yatırımının yüzde 8.3 artarak büyümeye 1 puan katkıda bulunmasının önemine dikkat çekerek, "Hiç şüphe yok ki bu gelişme 2018 yılı büyümesine de olumlu yönde yansıyacaktır" dedi.

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