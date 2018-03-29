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İngiltere’de konut fiyatları hız kesti

29.03.2018 - 16:12
İngiltere’de konut fiyatları hız kesti

İngiltere'de konut fiyatları martta yıllık bazda 2,1'lik artış göstererek bir önceki aya kıyasla hız kesti.

İngiltere’de konut fiyatları mart ayında yıllık bazda yüzde 2,1 artış göstererek bir önceki aya kıyasla hız kesti. Nationwide konut endeksine göre ülkede konut fiyatları mart ayında yıllık bazda yüzde 2,1'lik artış kaydetti. Bir önceki ayda (şubat) İngiltere’de konut fiyatları yıllık bazda yüzde 2,2 artmıştı. 

Nationwide’dan yapılan açıklamada ülkede mart ayında ortalama bir konutun fiyatının 211 bin 625 sterlin olduğu belirtildi. Londra’da ise konut fiyatları mart ayında yıllık bazda yüzde 1 azaldı. 

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Konut fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Nationwide Başekonomisti Robert Gardner, “Tüketici güveni, hane halkı gelirlerindeki artışın hayat pahalılığının altında kalması nedeniyle düşük seviyede seyrediyor.” ifadesini kullandı. 
 


Etiketler

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  • ingiltere
  • konut endeksi
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