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ABD'de işsizlik başvuruları 45 yılın dibinde

29.03.2018 - 17:04
ABD'de işsizlik başvuruları 45 yılın dibinde

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 215 bine gerileyerek son 45 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 24 Mart ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla 12 bin kişi azalarak 215 bin oldu. 
1973’ten bu yana en düşük seviyesini kaydeden başvurulara yönelik beklenti 230 bin düzeyindeydi.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 500 kişilik azalışla 224 bin 500 kişiye gerilediğini gösterdi.

Öte yandan, raporda, 17 Mart itibarıyla süregelen işsizlik başvurularının 35 bin kişi artarak 1 milyon 871 bine yükseldiği bildirildi.


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