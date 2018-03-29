Almanya'da yıllık enflasyon arttı

Destatis öncü verilerine göre, Almanya’da yıllık enflasyon mart ayında yüzde 1,6 artış kaydetti.

Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bu ay geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 yükseldi. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) öncü verilerine göre, Almanya’da yıllık enflasyon mart ayında yüzde 1,6 arttı. Yıllık enflasyon böylece şubat ayındaki yüzde 1,4’ten daha yüksek gerçekleşti.

Ülkede, enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,4 artış gösterdi. Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE ise martta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1,5 arttı.

Almanya’da yıllık enflasyonun yükselmesinde gıda fiyatlarının 2,9, hizmetlere yönelik maliyetlerin 1,8, kiraların 1,6 ve enerji fiyatlarının da yüzde 0,5 artması etkili oldu. Bu arada, mart ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler, 13 Nisan’da yayımlanacak.

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