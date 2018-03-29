Başbakan Yıldırım: Büyüme devam edecek

Başbakan Binali Yıldırım, büyümenin 2018 yılında da devam edeceğini vurguladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yüzde 7.3, yılın tamamında da yüzde 7.4 büyüdü.

Saraybosna'da Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Denis Zvidzic ile düzenlediği ortak basın toplantısında, büyüme rakamlarına ilişkin soru üzerine Başbakan Yıldırım şu değerlendirmeyi yaptı:

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"2017 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 7.4 büyüyerek, dünyada bir numara olmuştur. Bu rakam bizim için sürpriz değildir. 2018 yılında da OVP'de hedeflenen büyümeyi tutturmak için (hükümetimiz) gerekli projelerini de yapmıştır. Büyüme devam edecek. İş, istihdam ve üretim artışı sürecek."

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