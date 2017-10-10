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Türk Lirası Japonları üzdü

10.10.2017 - 14:58 | Son Güncelleme : 11.10.2017 - 08:54

Türk Lirası'nda son dönemde yaşanan sert hareket, Japonya'da bulunan bireysel yatırımcıları üzdü.

Japonya'da perakende yatırımcıların Türk Lirası'na olan ilgisi Ekim ayının başında doruk noktasına ulaştı; peki bu ilgi son dönemde yaşanan siyasi gelişmelerden etkilenerek azalacak mı?

Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Mnagement Co.'ya göre yanıt “evet”.

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Türkiye'de tahvil eğrisi boyunca görülen yüzde 10'un üzerindeki faizler Japonya'nın faize hasret bireysel yatırımcısını piyasaya çekiyor. Buna karşın, MUFJ Kokusai baş fon yöneticisi Hideo Shimomura'ya göre Türkiye ile ABD arasında son dönemde yaşanan gerginlikten kaynaklanan piyasaya güvendeki düşüş talep üzerinde etkili olabilir.

Lira, Türkiye'de ikiz açık riskinin ve ABD'de parasal sıkılaştırma beklentilerinin üzerine ABD ile arasında vize krizinin yaşanması ardından Pazartesi günü hisse senetleri ve tahviller ile birlikte sert düştü. Japonya'da bireysel yatırımcıların lirada net uzun pozisyonları, 3 Eki haftasında rekor seviyeye yükseldi.

Tokyo'da bulunan Shimomura, “Birçok fon kısa vadeli tahvil piyasasına gitti, bu nedenle herhangi bir manşete ilk tepkinin sert olma eğilimi var. Son gelişmeyle birlikte, Almanya ve ABD ile gerginlik yaşayan Türkiye'nin artık diplomatik ilişkilerine daha fazla dikkat etmesi gerekiyor” dedi.


Etiketler

  • Japonya
  • Türk Lirası
  • Mitsubishi
  • tahvil piyasası
  • Shimomura
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