"Türk piyasalarında satış baskısı sürer"

London Capital, Türkiye ile ABD arasındaki siyasi gerginliğe diplomatik bir çözüm bulunmaması durumunda Türk piyasalarında satış baskısının süreceğini belirtti.

London Capital Group analisti İpek Özkardeşkaya, Türkiye ile ABD arasındaki siyasi gerginliğin Türkiye piyasaları üzerinde etkisini değerlendirdi. Özkardeşkaya, İki ülke arasındaki gerginliğe diplomatik bir çözüm bulunmaması durumunda Türk piyasalarının satış baskısı altında kalmayı sürdüreceğini dile getirdi.

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London Capital analisti, “Diplomatik bir çözüm rahatlama rallisini tetikleyebilir; bu durumda yatırımcılar Cuma günkü kapanışa yakın seviyelerde bir düzeltmeyi hedefleyebilir” dedi.

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