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Turkven, Egeli Vansan'ı satın alıyor

10.10.2017 - 14:51

Ege’nin önde gelen ihracatçılarından ve Türkiye’nin lider pompa üreticisi Vansan Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile çoğunluk hisse satın alımı için anlaşma imzalandı.

Haziran ayında Mavi ile, yabancı yatırımcıları tekrar Borsa Istanbul’da bir halka arz yatırımına çeken Turkven, danışmanlığını yaptığı kurumsal yatırımcılar adına Vansan’da çoğunluk hisse satın alımını tamamlamak üzere Rekabet Kurumu’na başvurdu.

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Turkven ortaklarından Ali Nalbantoğlu, “Altyapı, inşaat ve tarım işletmeleri için su teknolojileri sektörü kritik öneme sahip. Ülkemizde sektörün lider şirketi Vansan, teknolojiye sürekli yatırım yapmış, alanındaki ilk Ar-Ge merkezini kuran firmadır. Vansan, 500 çalışanı ile 60 ülkeye ihracat yapmaktadır. Can Ertöz liderliğindeki Vansan ekibi ile birlikte, ciroda yüzde 60 olan ihracat payını daha da artırarak Vansan’ı global bir firmaya dönüştürmek ortak hedefimizdir” dedi.

Vansan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Can Ertöz ise “Mak. Y. Müh. Özden Ertöz tarafından 1964 yılında İzmir’de kurulan Vansan, bugün Avrupa’da su teknolojisi sektöründe önemli şirketler arasında yer almaktadır. Ortak oldukları şirketlerde, yüksek büyüme ve kurumsallık konularına katkı sağlayan Turkven ile beraber, yatırımlarımızın hızını kesmeden global anlamda lider su teknolojisi şirketlerinden olacağımıza inanıyorum. İnovasyon odaklı çalışmalarımız sürecek. Türkiye’ye iç pazarda enerji verimliliği yüksek, inovatif ürünler sağlamaya ve Türkiye’nin katma değerli ihracatına katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.


Etiketler

  • Turkven
  • Vansan
  • Ali Nalbantoğlu
  • Can Ertöz
  • inovatif ürünler
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