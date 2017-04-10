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"TL'de pozitif gelişmeler yaşanabilir"

10.04.2017 - 16:02

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Türk lirasının yabancı paralar karşısında değeriyle ilgili pozitif gelişmelerin bu hafta yaşanması muhtemel" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, uluslararası finans kuruluşlarının tamamının referandumla ilgili çok güçlü anketler yaptırdıklarını ve bu hafta sonu itibarıyla da bunun tüm sonuçlarını aldıklarını belirterek, "Geçen haftadan başlayan o süreç bu haftada da net olarak pozitif yönde devam edecek. Türk lirasının yabancı paralar karşısında değeriyle ilgili pozitif gelişmelerin bu hafta yaşanması muhtemel. Böyle bir beklentimiz var. Piyasalar artık 16 Nisan'ı güçlü bir şekilde satın almaya başladılar ve devam edecek, o yönde gelişmeler olacak."dedi.

Zeybekci, partisinin Denizli İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, teşkilatı tarafından hazırlanan ve kentin farklı bölgelerine asılan gülen yüzlü "evet" afişlerinin ilgi göreceğine inandığını belirtti.

Son haftaya böyle bir kampanyayla girmelerinin sebebini açıklayan Zeybekci, "Yeni ve sempatik bir imajla sadece ve sadece gülen bir yüzle tamamlamak istiyoruz, asık suratlarla değil. Niye asık suratlarla değil? Birbirine kinlenen, birbirlerini denize dökmek isteyenler, birbirlerini gömmek isteyen siyasi anlayışların artık sonuna geldiğimiz için bunu söylüyorum." diye konuştu.

Zeybekci, siyasetteki tüm aktörlerin halka güler yüzlü davranmasını istedi.

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Hizmet ve hizmetkarlık anlamında millete sempatiyle yaklaşmak zorunda olduklarının altını çizen Zeybekci, "Artık Türkiye'deki ana akım siyaset bundan sonra bu kimliğe, bu görüşe, bu mantaliteye, bu temele oturmak zorunda. Onun için Denizli olarak böyle bir şeyi başlatmak istedik. 16 Nisan'dan sonra Türkiye'deki siyasetin anlamı bu." dedi.

Türkiye'nin bugüne kadar bedel ödediği bütün hastalıklardan, bütün sıkıntılardan, gerek ekonomik istikrar gerekse siyasi istikrar anlamındaki bütün risklerden kurtulacağını belirten Zeybekci, ülkenin 17 Nisan'a daha farklı uyanacağını dile getirdi.

"TÜRKİYE HER ALANDA RAĞBET GÖRMEYE BAŞLAYACAK"

Geçen hafta Döviz kuru ve ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulunduğunu anımsatan Zeybekci, şöyle konuştu:

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"Bu iki haftada, 'Türk varlıklarının gerek Borsa İstanbul gerekse Hazine kağıtları gerekse Türk borçlanma senetleri, özel sektör gibi alanlarda Türk kağıtlarına güçlü bir rağbet olduğunu göreceğiz' demiştim. Bu geçen haftanın başından itibaren başladı. Hafta sonuna doğru yoğunlaştı, bu hafta çok daha yoğunlaşacağını göreceğiz. Türkiye, her alanda bir rağbet görmeye başlayacak. Çünkü sebebi de şu... Uluslararası finans kuruluşlarının tamamı referandumla ilgili çok güçlü anketler yaptırdılar, yaptırıyorlar. Bu hafta sonu itibarıyla da bu anketlerin tüm sonuçlarını da aldılar. Geçen haftadan başlayan o süreç bu haftada da net olarak pozitif yönde devam edecek. Kurla ilgili de Türk lirasının yabancı paralar karşısında değeriyle ilgili pozitif gelişmelerin bu hafta yaşanması muhtemel. Böyle bir beklentimiz var. Piyasalar artık 16 Nisan'ı güçlü bir şekilde satın almaya başladılar ve devam edecek, o yönde gelişmeler olacak."

Zeybekci, büyüme performansının 2017'nin ilk çeyreğinde de çok daha güçlenerek devam edeceğinin görüldüğünü kaydetti.

"ARTIK HER AÇIDAN POZİTİF DÖNEM"

İhracatın, 2016'nın son çeyreğinde büyümeye artık çok minimal düzeyde negatif destek verdiğini aktaran Zeybekci, "2017'nin ilk çeyreğinde ilk defa ihracatın büyümeye pozitif yönde ilk katkıyı verdiğini göreceğiz. Bu artık bir periyot olarak başlamış olacak. Bu süreç önümüzdeki yıllar boyunca inşallah ihracatın büyümeye net katkısını göreceğiz. İçerideki ertelenen özel tüketimin de ilk çeyrekte katkı verdiğini göreceğiz. Artık 2017'de özel sektör yatırımlarında güçlü artış dönemini yaşayacağımızı göreceğiz." şeklinde konuştu.

Zeybekci, uluslararası kuruluşların bugünlerde Türkiye'nin 2017 büyümesini yaklaşık 2 seviyelerinden 3'lere doğru yaklaştırdığına işaret etti.

Uluslararası kuruluşların Türkiye'nin büyümesini haziran gibi 3'lerden 4'lere doğru taşıyacağının görüleceğini anlatan Zeybekci, "İnşallah 2017'nin sonu itibarıyla da Türkiye'nin büyümesinin 4'ün oldukça üzerinde, Orta Vadeli Program'ımızı, hedefimizi yakalamış hatta geçmiş olarak onu da göreceğiz. Artık her açıdan pozitif dönem. Faizler yönünde de inşallah orada da olumlu etkileşimler bu haftadan itibaren onları da görmeye başlayacağız." dedi.


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