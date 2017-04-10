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Hürriyet Gazetecilik'ten açıklama

10.04.2017 - 11:47

Hürriyet Gazetecilik ve Doğan Gazetecilik, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Açıklamalarda Hürriyet ve Posta gazetesinin satılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbacılık A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Hafta sonunda bazı basın yayın organlarında ve medyada yer alan, "Şirketimiz'in ve/veya Hürriyet Gazetesi'nin satıldığı" yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mevcut durum itibariyle bu kapsamda alınan bir Yönetim Kurulu Kararı bulunmadığı gibi, yapılan herhangi bir çalışmada bulunmamaktadır. Diğer taraftan,  yine hafta sonunda bazı basın yayın organlarında ve medyada yer aldığı şekliye, Vuslat Sabancı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan istifa ettiği şeklindeki haberler de gerçeği yansıtmamaktadır. Doğrusu şu şekilde olacaktır; 30 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen Yönetim Kurulumuz henüz görev dağılımı yapmamış olup, Yönetim Kurulumuz'un yapacağı görev dağılımı sonrasında Vuslat Sabancı Yönetim Kurulumuz'da "üye" sıfatı ile görevine devam edecektir. "

DOĞAN GAZETECİLİK'İN AÇIKLAMASI

Doğan Gazetecilik A.Ş. ise şu bildirimde bulundu:

"Hafta sonunda bazı basın yayın organlarında ve medyada yer alan, Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren Posta Gazetesi'nin "satıldığı" yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mevcut durum itibariyle bu kapsamda alınan bir Yönetim Kurulu Kararı bulunmadığı gibi, yapılan herhangi bir çalışmada bulunmamaktadır."


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