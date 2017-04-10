IMF Başkanı Lagarde'dan Almanya'ya uyarı

IMF Başkanı Lagarde, "Almanya ticaret fazlasını kapatmak için yatırımları artırmalı" dedi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Almanya'nın sadece köprüler ve yollar gibi somut altyapıya değil, eğitim ve geniş bant internete de yatırım yaparak cari fazlasını küçültmesi gerektiğini söyledi.

Lagarde, "Aşırı fazlanın da dengelenmesi gerekir ve bunu yapmanın yolları mevcuttur. Alman politika yapıcılara önerilerimiz Alman ekonomisine yatırım yapmaları yönündedir" dedi. IMF Başkanı, aşırı cari fazlanın nedenlerinden birinin yaşlanan nüfus olduğunu da belirtti.

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Lagarde bu açıklamaları IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) küresel ticaret konusunda ortak hazırladıkları raporun sunumu sırasında yaptı.

Lagarde, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim ve WTO Direktörü Roberto Azevedo bugün Almanya Başbakan Angela Merkel ile görüşecekler.

Küresel ticaretin büyümenin en büyük kaynaklarından olmasına rağmen bazı zedeleyici sorunlar yaşadığını söyleyen Lagarde, uluslararası ticaretin desteklenmesi ve bu alandaki bazı olumsuz etkilerin giderilmesi için reformların yapılmasının gerekli olduğunu söyledi.