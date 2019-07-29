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Sterlin 'Brexit endişeleri'yle sert geriledi

29.07.2019 - 17:27
Sterlin 'Brexit endişeleri'yle sert geriledi | Piyasa Haberleri

Sterlin, Brexit endişeleriyle en son 2017 yılında görülen düzeylere geriledi.

Birleşik Krallık yeni Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın mevcut Brexit anlaşmasının değiştirilmesi yönündeki ısrarının ardından sterlin 17 Mart 2017'den bu yana görülen en düşük düzeyine geriledi.

Raab, pazar günü yaptığı açıklamada anlaşmasız bir Brexit'in önlenmesi için Avrupa Birliğinin (AB) demokratik olmayan İrlanda garanti maddesini mevcut Brexit anlaşmasından çıkarması gerektiğini söyledi. Raab, Brüksel'in bir esneklik göstermediği sürece Birleşik Krallık'ın AB'den Dünya Ticaret Örgütü kuralları altında ayrılacağı uyarısını yaptı.

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Gelişmelerin ardından gün ortası işlemlerde sterlin dolar karşısında 17 Mart 2017'den bu yana görülen en düşük düzeyini gördükten sonra yüzde 0.42 düşüşle 1,23284 dolardan işlem gördü. Euro karşısında da yüzde 0.41 düşüşle 1,10833 Euro'dan işlem gören sterlin, Kanada doları karşısına yüzde 0.43 düşüşle 1,162338 Kanada dolarından, yen karşısında da yüzde 0.49 düşüşle 133,9150 yenden işlem gördü.


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