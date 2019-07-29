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Trump'tan yeni Fed eleştirisi: Hiçbir şey yapmıyor

29.07.2019 - 16:32
Trump'tan yeni Fed eleştirisi: Hiçbir şey yapmıyor | Ekonomi Haberleri

Trump, Avrupa Merkez Bankası ve Çin'in üreticilerine fayda sağlayan nicel genişleme politikaları uygularken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yönündeki kararsızlığını eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Trump, yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"AB ve Çin faizleri indirerek sistemlerine para akıtmaya ve üreticilerinin ürünlerini satmalarını kolaylaştırmaya devam edecek. Bu arada oldukça düşük enflasyonla Fed hiçbir şey yapmıyor ve (diğerleriyle) karşılaştırıldığında hiçbir şey yapmamaya devam edecek.

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Fed, daha önce faizleri artırması sebebiyle Trump'ın eleştirisine maruz kalmış ve Trump söz konusu politikanın ekonomiye zarar verdiğini öne sürmüştü. Beklentiler, Fed'in 0.25 baz puan faiz indirimine gidebileceğine işaret ederken, merkez bankası çarşamba günü yeni faiz kararını açıklayacak."


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