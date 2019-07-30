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Türk markalarını 100 ülkeye açacak

30.07.2019 - 08:03 | Son Güncelleme :
Türk markalarını 100 ülkeye açacak | Ekonomi Haberleri

Üç yıl önce kurulan ve 1 milyar dolarlık ciroya ulaşan Letonya merkezli e-ticaret platformu Joom, Türkiye pazarına girdi. Joom CEO’su Ilya Shirokov, bu yılın sonuna kadar Türkiye’den 1000 kadar markası sisteme entegre etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Avrupa’nın en hızlı büyüyen mobil e-ticaret platformlarından biri olan Joom dünya genelinde 100’ü aşkın ülkede faaliyette. 200 milyonu aşkın kullanıcıya ve günlük 1 milyon sipariş adedine erişen şirket, Türkiye’deki faaliyetlerine de hız verdi. Bu ayı başından itibaren Türk markalarını aktif olarak platforma dahil etmeye başladıklarını kaydeden Joom CEO’su Ilya Shirokov, “KOBİ’ler sanki Türkiye’de ürün satar gibi ihracat yapacak. n11.com Hepsiburada, e-bebek ve Trendyol ile görüşmeler sürüyor. Buradaki satıcılar platforma dâhil olarak ürünlerini hemen satmaya başlayacak. 2019 yılında bine yakın firmayı platformumuza dâhil etmeyi planlıyoruz” dedi.

GÜNLÜK 1 MİLYON SİPARİŞ

Dünya genelinde günde 1 milyon adet ürünün dağıtımını yaptıklarını kaydeden Shirokov, satışların yüzde 85’inin mobil uygulama üzerinden gerçekleştiğini kaydetti. Türkiye’deki firmaların özellikle giyim, ayakkabı ve aksesuar ürünlerinde kalite yönü ile öne çıktığına dikkat çeken Shirokov “Rusya’da kendini kanıtlamış Türk markalar var. Mesela U.S. Polo, Koton, Defacto LC Waikiki gibi. Türk ürünleri Çin ürünlerinden çok daha kaliteli... Alibaba Çin ürünlerini nasıl dünyaya açtıysa biz de Türk ürünlerini dünyaya açmayı planlıyoruz. Türkiye’deki ürünleri başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, Rusya ve Orta Doğu ülkelerine satmak istiyoruz” dedi. İlk operasyonunu Çin’de başlatan şirketin lojistik merkezi ise Hong Kong’ta bulunuyor. Teslimatları bir hafta yapmayı esas aldıklarını kaydeden Shirokov, ihtiyaç duyulması halinde Türkiye’de de bir lojistik üssü kurabileceklerini söyledi. Şirket, platform üzerinden satılan her üründen belli bir komisyon alıyor.


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