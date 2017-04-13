Referanduma piyasalar ne tepki verir?

UBS referandumdan evet çıkarsa Türk Lirası'nın yüzde 2-3 daha değer kazanacağını, hayır çıkması durumunda ise daha büyük belirsizliğin olacağını söyledi.

Büyük uluslararası bankalardan İsviçre merkezli UBS'in analistleri Gyorgy Kovacs, Manik Narain, Cihan Saraoglu ve Geoff Dennis, referandum sonrası piyasa beklentilerini paylaştı. Buna göre referandumdan 'evet' çıkması büyük oranda fiyatlandı ve bu sonuç sadece 'kısa vadeli' bir ralliye neden olabilir.

TL'nin yıl başından bu yana en kötü performans gösteren gelişen ülke para birimi olduğu, carry trader'in de yaklaşık 350 baz puanla gelişen ülkelerdeki en yüksek seviyede olduğu belirtilerek "Evet çıkarsa Türk Lirası yüzde 2-3 daha değer kazanabilir. Uzun vadede ise düşük reel faizler, cari dengede olası kötüleşme, ve sermaye hesapları finansman yapısındaki güçsüzlük Türk Lirası'nda, hisse senetlerinde ve tahvillerde temkinli olmamıza neden oluyor" ifadelerine yer verildi.

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bloomberght'de yer alan habere göre; orta vadede oluşacak yeni politikaların performansın ana belirleyicisi olacağı belirtilen raporda "Evet çıktığı varsayılırsa piyasalar ekonomik reformlara öncelik verilmesini ve erken seçimden kaçınılmasını isteyecektir" dendi.

HAYIR ÇIKARSA BELİRSİZLİĞE NEDEN OLUR

Hayır çıkmasının piyasaya olası etkisini değerlendiren kurum "Hayır çıkması daha büyük belirsizliğe neden olacak, Türk Lirası ve diğer varlık sınıfları üzerinde baskıya neden olacaktır. Bu durum daha fazla parasal sıkılaşma ve büyümede aşağı yönlü risklere yol açacaktır." ifadelerini kullandı.