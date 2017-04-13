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Maliye Bakanı Ağbal'dan 'ilave teşvik' açıklaması

13.04.2017 - 11:35

Ağbal, referandum sonrası ekonomiyi canlı tutacak 2017-2018 yıllarına dair ilave teşviklerin konuşulacağını açıkladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Ağbal'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*17 Nisan'dan itibaren ekonomi siyasetin birinci gündemi olacak

*Referandum sonrası ekonomiyi canlı tutacak 2017-18 yıllarına ilişkin ilave teşvikleri konuşacağız

*Bütçe gerçekleşmeleri kontrollü şekilde hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyor

*İlk aylardaki ekonomiyi destekleyici tedbirler ve prim ötelemelerinin yansıması ile mart ayında da bütçe dengesi ve harcamalar bir miktar yukarı gidecek sonraki aylarda özellikle de yılın son aylarında etki terse dönecek

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*Toplam 70 milyar TL vergi ve sosyal güvenlik prim alacağını yeniden yapılandırmaya dahil edeceğiz

*Yeniden yapılandırmada amacımız 2016 ikinci yarısında darbe girişimi nedeniyle prim borçlarını ödeyemeyenlere imkan tanımak, matrah artışı, ihtilaf vb. olmayacak

*Yapılandırmaya ilişkin 16 Nisan sonrası yasa tasarısını göndereceğiz, Mayıs'ta başvuruları alırız

*Yeniden yapılandırmada yine 36 aya kadar taksitlendirme imkanı ve peşin ödeme imkanı olacak

*2017 Eylül ayına kadar geçici vergi indirimlerini yapacağız ondan sonra bitireceğiz

*Beyaz eşya, mobilya ve konutta vergi indirimleri piyasaya, vatandaşa, ekonomiye olumlu katkı yaptı; beyaz eşyada yüzde 40 mobilya satışlarında yüzde 15 artış var

*KGF sonrası bankacılık sektörüne ilişkin yıl sonu değerlendirmeleri olumluya döndü

*Hem maliye hem para politikası hem krediler üzerinden ekonomik büyümeyi destekledik bu verilere de yansıdı

*PMI endeksindeki dört aydır süren yükseliş ilk çeyrek büyümesi için olumlu ikinci çeyrek büyümesi için de bizi umutlandırıyor

*Ekonominin gidişatına ilişkin gelen tüm öncü veriler sinyaller olumlu, 2017'de ihracat büyümeye net katkı verecek

*2016 ikinci yarısı itibarıyla yaşanan gelişmeler nedeniyle işsizlik oranlarında yukarı ivme var, süratle maliye politikasını devreye sokacak tedbirler aldık; işsizlik oranları artan büyüme ve tedbirlerle gerileyecek

*Enflasyondaki yükselişte kurlardaki değişim temel belirleyici, ister istemez fiyatlama davranışlarına etkisi oluyor; gıda da etkili

*Enflasyonda önümüzdeki aylardan sonra aşağı yönlü bir trendi göreceğiz, gıda komitesi de gerekli kararları alacak


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