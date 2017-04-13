Yabancı yatırımcı hisse aldı mı, sattı mı?

Yurtdışı yerleşiklerin DİBS portföyü 7 Nisan haftasında 487.3 milyon dolar, hisse portföyü 116 milyon dolar arttı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü 7 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 487.3 milyon dolar arttı.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise aynı dönemde net 116 milyon dolar arttı.

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Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 7 Nisan haftası itibarıyla 26.21 milyar dolar oldu. Verilere göre, 31 Mart haftasında DİBS stoku 26.25 milyar dolar, arındırılmış giriş tutarı 149.8 milyon dolar olmuştu.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku ise 7 Nisan haftası itibarıyla 40.56 milyar dolardan 39.64 milyar dolara geriledi.