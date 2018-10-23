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Piyasaların gözü merkez bankalarında!

23.10.2018 - 09:14 | Son Güncelleme :
Piyasaların gözü merkez bankalarında! | Piyasa Haberleri

Piyasalarda bugün Endonezya Merkez Bankası, 25 Ekim Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Avrupa Merkez Bankası, gelecek hafta ise Japonya ve ABD Merkez Bankalarının faiz kararları beklenirken, bugünün veri gündeminde tüketici güveninin seyri takip edilecek.

ABD ve Çin ilişkileri, İtalya'nın bütçesine ilişkin gelişmeler, Brexit tedirginliği ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından yaşanan siyasi gelişmeler piyasaların üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

ABD pay piyasalarında, açıklanan şirket bilançoları nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketler öne çıkarken, dün Dow Jones endeksi yüzde 0,50 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,26 yükseldi.

Avrupa tarafında, Brexit'e ilişkin belirsizlikler devam ederken, İtalya'nın bütçesine ilişkin gerilim de artıyor.

Dün İtalya'nın gelecek yıl bütçesine ilişkin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun eleştirilerine, Ekonomi Bakanı Giovanni Tria'nın bütçeyi açıklayan mektubuyla cevap vermesine karşın AB'nin bütçeyi kabul etmeyebileceği söylemleri güçleniyor.

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Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,26, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 geriledi.

Asya tarafında ise dün Çin yönetiminin vergi indirimi ve sermaye piyasalarını destekleyeceği haberleri ile hızlı yükselen pay piyasaları, pozitif görünümünü devam ettiremedi.

Teşviklerle ilgili yeni bir açıklama gelmemesi sonrası dünkü kazançlarının bir kısmını geri veren Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 1,5 değer kaybetti.

Şu dakikalarda Japonya'da Nikkei 225 endeksi ve Hong Kong'da Hang Seng endeksindeki düşüşler ise yüzde 2'yi aştı.

Yurt içinde, dün döviz kurları, küresel piyasalarda doların diğer para birimleri ve emtialara karşı değer kazanmasına paralel yükselişe geçerken, Borsa İstanbul'da satış baskısının devam etmesiyle BIST 100 endeksi, yüzde 1,84 azalışla 94.682 puana geriledi. Dün 5,6693'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,6820'den işlem görüyor.

Analistler, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün ardından konuyla ilgili haber ve açıklamaların halen gündemi meşgul ettiğini belirterek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yapması beklenen açıklamaların izleneceğini bildirdi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in, Kaşıkçı'yla ilgili soruşturma bağlamında temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geleceğini aktaran analistler, konuyla ilgili gelişmelerin bir süre daha gündemde kalmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, bugün Endonezya Merkez Bankası'nın faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade ederek, Türkiye ve Avrupa'da tüketici güven endeksleri ile ABD'de şirket bilançolarının da yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 desteğinin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, dolar/TL'de ise 5,72 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı tüketici güven endeksi

17.00 Euro Bölgesi ekim ayı tüketici güven endeksi

17.00 ABD, ekim ayı Richmond Fed imalat endeksi 


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