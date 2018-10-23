‹ Önceki Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan: Girişimciye düşük faizle kredi verilmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Girişimciye düşük faizle kredi verilmeli Sonraki Haber › Piyasaların gözü merkez bankalarında! Piyasaların gözü merkez bankalarında!

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 23 Ekim dolar fiyatları )

23.10.2018 - 08:17 | Son Güncelleme :
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 23 Ekim dolar fiyatları )

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.76 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.61 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru dün piyasaların kapanış saatinde 5.66 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 5.68 TL seviyesinde başladı. Gün içerisinde en yüksek 5.7790 TL'yi gören dolar, en düşük ise 5.6618 TL'ye geriledi. Dolar kuru saat 11.13 itibarıyla 5.7626 TL'de bulunurken, Euro kuru ise 6.6148 TL'de hareket etti. Piyasalar perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edecek.

##$$DOVIZWIDGET##$$

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.06 düşüşle 95.69 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1470 seviyelerinde...


‹ Önceki Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan: Girişimciye düşük faizle kredi verilmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Girişimciye düşük faizle kredi verilmeli Sonraki Haber › Piyasaların gözü merkez bankalarında! Piyasaların gözü merkez bankalarında!
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.213 Değişim: -0,49% Hacim : 1.601 Mio.TL Son veri saati : 11:03
Düşük 93.581 23.10.2018 Yüksek 94.443
Açılış: 94.080
5,7667 Değişim: 1,77%
Düşük 5,6618 23.10.2018 Yüksek 5,7795
Açılış: 5,6661
6,6183 Değişim: 1,77%
Düşük 6,4921 23.10.2018 Yüksek 6,6234
Açılış: 6,5031
228,74 Değişim: 2,67%
Düşük 222,53 23.10.2018 Yüksek 228,91
Açılış: 222,78
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.