Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 23 Ekim dolar fiyatları )

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.76 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.61 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru dün piyasaların kapanış saatinde 5.66 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 5.68 TL seviyesinde başladı. Gün içerisinde en yüksek 5.7790 TL'yi gören dolar, en düşük ise 5.6618 TL'ye geriledi. Dolar kuru saat 11.13 itibarıyla 5.7626 TL'de bulunurken, Euro kuru ise 6.6148 TL'de hareket etti. Piyasalar perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edecek.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.06 düşüşle 95.69 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1470 seviyelerinde...