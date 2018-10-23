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Hazine alacakları yaklaşık 20 milyar lira

23.10.2018 - 09:14
Hazine alacakları yaklaşık 20 milyar lira | Ekonomi Haberleri

Hazine alacakları, eylül sonu itibarıyla 19,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 30 Eylül 2018 itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

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Buna göre, eylül sonu itibarıyla Hazine alacak stoku 19,8 milyar lira oldu. Alacak stoku içinde en yüksek payı 12,2 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarih itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 1,3 milyar lira tahsil edildi. 


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