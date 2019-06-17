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Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

17.06.2019 - 09:14 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 5.89 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 5.91 TL seviyesinden başladı. Dolar, gün içerisinde en düşük 5.8586 TL'yi, en yüksek ise 5.9290 TL'yi gördü. Dolar kuru, saat 15.33 itibarıyla 5.8674 TL seviyesinde işlem görürken, 6.6541 TL seviyesine kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.5981 TL seviyesinde bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.22 düşüşle 96.85 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1243 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.42 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.40 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,61 değer kazancıyla 92.249,80 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.462,79 puan artarken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,11, holding endeksi yüzde 1,59 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,95 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.

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Avrupa borsalarındaki değer kazançlarından bulduğu destek ve genele yayılan alışların etkisiyle pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 92.000-92.500 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Avro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 seviyesinin destek, 92.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azalmasını bekliyor. Nisan takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,3 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,2 yükseleceği tahmin ediliyor.

GRAM ALTIN 255 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 254,6 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü 258,6 lira ile 9 ayın zirvesini gören gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 primle 254 liradan tamamladı.

Gram altın bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,24 artışla 254,6 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 415 lira, Cumhuriyet 1.698 liradan satılıyor.

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Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 1.339,00 dolardan işlem görüyor.

Analistler, altının gram fiyatının dolar kuru ve ons altından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket ettiğini belirterek, teknik açıdan gram altında 250 liranın destek, 258 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, Suriye ve Doğu Akdeniz'e ilişkin haberlerin de gündemin odağında bulunduğunu kaydetti.


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