‹ Önceki Haber Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum Sonraki Haber › Tur satın alan 450 kişi sigortadan parasını alamadı Tur satın alan 450 kişi sigortadan parasını alamadı

İlaçta 480 milyon liralık tasarruf

17.06.2019 - 09:27 | Son Güncelleme :
İlaçta 480 milyon liralık tasarruf | Ekonomi Haberleri

Sağlık Bakanlığı’nın geçen yıl kanser ilaçlarında iki yıl süreli ihaleye çıkmasının tasarruf getirdiği, ancak yerli üreticiyi olumsuz etkilediği belirtildi.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; iki yıl süreli alım kararının yaklaşık 480 milyon lira tasarruf sağladığı ifade edilirken, belirlenen süre boyunca ihale açılmayacak olmasının yatırım yapan yerli firmaları finansman zorluğuna düşürdüğü kaydedildi.

RAPOR GÖNDERDİLER

Biyoteknolojik ilaç üretimi bir süre önce stratejik teşvik yatırım alanına alınarak özel teşviklerle desteklenmeye başladı. Bunun üzerine yerli ilaç firmaları da yatırımlarını biyoteknolojik ilaç üretimine kaydırdı. Bu kapsamda yerli firmalar üretimini yapacakları iki biyoteknolojik ilacın ithalatına başladılar. Bu ilaçların “Bedeli ödenecek ilaçlar listesine” ve “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi”ne alınması ile Türkiye’de tekel durumunda olan bazı yabancı firmarla yerli firmaların rekabetini gündeme geldi. Rekabetin ilaç alımında 480 milyon liralık bir tasarruf sağladığı ileri sürüldü.

##$HABER_1455600$##

Yerli ilaç firmalarının geçen hafta bir raporla ilgili bakanlıklara sunduğu raporda, Türkiye’de biyobenzer ilaç üretimini hedefleyen yerli firmaların kurdukları fabrikaların üretime hiç başlayamadan kapanmak zorunda kalacağına dikkat çekilerek, “Bazı ilaç sektörü temsilcilerinin ürünlerinde bu denli yüksek bir fiyat indirimi yapmasının, önce ithal suretiyle temin edilmeye başlanan, daha sonra da Türkiye’de üretimi için sözleşme yapılarak fabrika yatırımlarına girişen yerli firmaların kanser ilaçlarını Türkiye’de üretemez hale getirilmesinin amaçlandığı düşünülmektedir” denildi.


‹ Önceki Haber Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum Sonraki Haber › Tur satın alan 450 kişi sigortadan parasını alamadı Tur satın alan 450 kişi sigortadan parasını alamadı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.219 Değişim: 2,13% Hacim : 7.177 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.083 18.06.2019 Yüksek 94.252
Açılış: 92.310
5,8290 Değişim: 0,10%
Düşük 5,8233 19.06.2019 Yüksek 5,8300
Açılış: 5,8233
6,5293 Değişim: 0,13%
Düşük 6,5197 19.06.2019 Yüksek 6,5311
Açılış: 6,5205
252,44 Değişim: 0,02%
Düşük 252,14 19.06.2019 Yüksek 252,48
Açılış: 252,38
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.