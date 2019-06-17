İlaçta 480 milyon liralık tasarruf | Ekonomi Haberleri

Sağlık Bakanlığı’nın geçen yıl kanser ilaçlarında iki yıl süreli ihaleye çıkmasının tasarruf getirdiği, ancak yerli üreticiyi olumsuz etkilediği belirtildi.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; iki yıl süreli alım kararının yaklaşık 480 milyon lira tasarruf sağladığı ifade edilirken, belirlenen süre boyunca ihale açılmayacak olmasının yatırım yapan yerli firmaları finansman zorluğuna düşürdüğü kaydedildi.

RAPOR GÖNDERDİLER

Biyoteknolojik ilaç üretimi bir süre önce stratejik teşvik yatırım alanına alınarak özel teşviklerle desteklenmeye başladı. Bunun üzerine yerli ilaç firmaları da yatırımlarını biyoteknolojik ilaç üretimine kaydırdı. Bu kapsamda yerli firmalar üretimini yapacakları iki biyoteknolojik ilacın ithalatına başladılar. Bu ilaçların “Bedeli ödenecek ilaçlar listesine” ve “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi”ne alınması ile Türkiye’de tekel durumunda olan bazı yabancı firmarla yerli firmaların rekabetini gündeme geldi. Rekabetin ilaç alımında 480 milyon liralık bir tasarruf sağladığı ileri sürüldü.

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Yerli ilaç firmalarının geçen hafta bir raporla ilgili bakanlıklara sunduğu raporda, Türkiye’de biyobenzer ilaç üretimini hedefleyen yerli firmaların kurdukları fabrikaların üretime hiç başlayamadan kapanmak zorunda kalacağına dikkat çekilerek, “Bazı ilaç sektörü temsilcilerinin ürünlerinde bu denli yüksek bir fiyat indirimi yapmasının, önce ithal suretiyle temin edilmeye başlanan, daha sonra da Türkiye’de üretimi için sözleşme yapılarak fabrika yatırımlarına girişen yerli firmaların kanser ilaçlarını Türkiye’de üretemez hale getirilmesinin amaçlandığı düşünülmektedir” denildi.