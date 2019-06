KOBİ’lerin yüzde 60’ı risk altında | Ekonomi Haberleri

Sigortacılar, yaptıkları araştırmalarda KOBİ’lerin sadece yüzde 37’sinin sigortalı olduğunu tespit ettiklerini belirterek, milyonlarca dolar yatırım yapan, binlerce kişi çalıştıran işletmelerin risklere karşı korumasız olduğunu söylüyor. Sigortacılar, “Artık KOBİ’lerin, bizlerin risk yönetim tecrübemizden faydalanma zamanı geldi” diyor.

Sigortacılar, KOBİ’lere, ‘risk yönetim tecrübemizden faydalanın’ çağrısı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) organizasyonunda sigortacılar Konya’da, KOBİ’ler ve sanayicilerle bir araya geldi ve ticari sigortaların yanı sıra alacak sigortası ve kefalet sigortası gibi yeni ürünleri tanıttı. Sigortacılar, KOBİ’lerin sadece yüzde 37’sinin sigortalı olduğunu belirterek, işletmelerin birçok risklere karşı korumasız olduğuna dikkat çekti. Sigortacılığın artık yangın, deprem, oto sigortalarından oluşmadığına değinilen toplantıda, başta KOBİ’ler olmak üzere ticari işletmelerin sigortacıların risk yönetimi bilgisinden faydalanması gerektiğinin altı çizildi. Karatay Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya TSB Başkanı Can Akın Çağlar, Konya Ticaret Odası Başkanı (KTO) Selçuk Öztürk, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü ve Halk Sigorta Genel Müdürü Bülent Karan konuşmacı olarak katıldı.

RİSK YÖNETİMİ BİZİM İŞİMİZ

Can Akın Çağlar konuşmasında, yeni kurulmuş şirketlerde sigortalanma oranının yüzde 25’lerde olduğunu, 30 yıl üzeri şirketlerde ise bu oranın yüzde 50’lerin üzerine çıktığını ve risklerle karşılaşan işletmelerde sigorta farkındalığının arttığını söyledi. KOBİ’lerin yüzde 37’sinin sigortalı olduğunu, bu oranın ise Konya genelinde yüzde 33’lerde kaldığını belirten Çağlar, “Geçmişte bazı dini nedenlerde sigortadan uzak durulur şeklinde algı vardı; bugün ise katılım sigortacılığımız var” dedi. Çağlar, işletmelerin milyonlarca dolar yatırım yaptıklarını, binlerce işçi çalıştırdıklarını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Küçüğündün büyüğüne artık işletmelerimizin sigortacıların risk yönetim tecrübesinden faydalanmaları gerekiyor. Biz sigortacılar her gün 54 bin kişiye hasar ödüyoruz, her iş günü 143 milyon liralık hasar ödememiz var. Ciddi bir know-how birikimine sahibiz. Bir fabrika kurulurken nereye ve nasıl kurulması, ürünlerin nasıl depolanması gerektiği gibi deneyimlerimizi bedava KOBİ’lere transfer edebiliriz.”

Can Akın Çağlar, sigortaya sadece yatırımların korunması olarak bakılmaması gerektiğine de değinerek, “Bugün artık kefalet sigortası var. KOBİ’lerimiz teminat mektubu ihtiyaçlarını sadece bankalardan karşılamak durumunda değil, sigorta şirketleri de bunu verebilir. Bunun gibi onlarca sigorta ürünü var” dedi.

KONYA EKONOMİSİ GELİŞİYOR

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, konuşmasında, Konya ekonomisine değinerek, Türkiye ortalamasının yüzde 2’sinden daha fazla ekonomik anlamda hasılasını oluşturan bir şehir olduklarını ve bu yılın ilk 5 ayında Türkiye’nin ihracatındaki artışın dört misli oranında artış gerçekleştirdiklerini söyledi. Öztürk, Konya’nın sigortacılık sistemini farklı sebeplerden dolayı bir miktar geç kabullendiğini ancak bugün için fazlası ile kullanmaya başladığını belirterek, “Sigortacılığın artık tanımı değişti. Sadece yangın, depremle kısıtlı olmaktan çıktı risk yönetimi haline geldi” dedi.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, şirketlerin ilk kuruluş evresinde sigortalılık oranının düşükken, şirketlerin yaşı büyüdükçe sigortalılık oranının artmasını yaşanan risklere bağlayarak, şunları söyledi: “Süreç içerisinde yaşanan riskler sigortalanma ihtiyacını doğuruyor. Türkiye’de 99 depremi öncesi bir deprem sigortası bilinci yokken, bugün artık bu bilinç oluştu. Bir miktar bu tür risklerle karşılaşılınca sigorta farkındalığı da artıyor.”

DEVLET DESTEKLİ SİSTEM

Halk Sigorta Genel Müdürü Bülent Karan, konuşmasında devlet destekli alacak sigortasına değindi. Ticari alacak sigortasının şirketlerin borcunu ödenmeme riskini teminat altına alan finansal bir ürün olduğunu belirten Karan, şu açıklamaları yaptı: “Burada alıcının çeşitli nedenlerle borcunu ödememesi, ödeme sıkıntısına düşmesi veya konkordato ilan etmesi ya da iflas etmesi gibi gerekçelerle paranın ödenmediği durumda sigortacı devreye girer öncelikle borcun tahsilatının yapılmasını sağlar, olmazsa da sigortalıya borcun ödenmesini sağlar. Sigorta üç aşamada devreye girer. Birincisi risk yönetimi; sigortalı şirketin müşterilerini analiz ederek onların doğru alıcı ile çalışmasını ve ticaretini uygun biçimde yönetmesini sağlar. İkincisi, ödenmeyen borcun sigortalı adına tahsilatını gerçekleştirmeye çalışır. Bu da olmazsa borcun ödenmesini sağlayan bir sistemdir.”

BANKA DIŞI FİNANSI BÜYÜTMELİYİZ

TSB Başkanı Can Akın Çağlar, sigorta sektörünün 154 milyar lira tasarruf biriktirdiğini, bireysel emeklilik sisteminde ise 100 milyar liralık fon birikimine ulaşıldığını belirterek, şu açıklamaları yaptı: “Tüm bu fonları yatırım araçları vasıtasıyla sanayimize, devletin borçlanmasına, bankaların mevduat kanallarına yönlendiriyoruz. Bizim bankacılık dışı finans kesimini büyütmemiz gerekiyor. Finansal büyüklüğün yüzde 88’ini bankacılık oluşturuyor. İkinci büyük sektör sigortacılar olarak biziz, yüzde 4 büyüklüğümüz var. Bizim bu sektörü sanayicimizle, KOBİ’mizle büyütmemiz lazım. Sektör olarak biz yılda 64 milyon poliçe üretiyoruz. Bir anlamda 64 milyon kişinin hayatına dokunuyoruz.”

DESTEKTEN BİZ DE YARARLANALIM

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, ticari alacak sigortasının önemine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Alacak sigortası alacağımıza teminat verirken, müşterimizi de bizim için analiz ediyor. Bir anlamda müşterinin karnesini çıkarıyor. Bence bu özelliği sigortanın en önemli tarafı. Daha da önemlisi Türkiye’de şirketlerini kapamak zorunda kalanların yüzde 20-25’inin nedeni alacaklarını tahsil edememesi. Burada da ticari alacak sigortasının ciddi desteği olacaktır. Şu anda küçük ölçekli şirketlere uygulanıyor. Beklentimiz zaman içinde büyük ölçekli şirketlerin de devlet destekli ticari alacak sigortasından yararlandırılması.”

YATIRIM İŞTAHIMIZ DEVAM EDİYOR

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın hızla ölçek büyüten, KOBİ statüsündeki işletmelerin büyük işletmelere dönüştüğü bir süreçten geçtiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu süreç içinde sigorta bilinci ve farkındalığı da artacaktır. Konyalı yerel yatırımcıların yatırım iştahı devam ediyor. İleriki dönemde, ölçek büyütme süreci ile birlikte risk yönetim algısı gelişecek, bu da sigorta algısını getirecek. İş dünyası gerek alacak sigortası olsun gerekse diğer sigortalar olsun yeterince bilgiye sahip değil.”

5 BİN KOBİ ALACAĞINI SİGORTALATTI

Halk Sigorta Genel Müdürü Bülent Karan, sene başında bu yana 5 binin üzerinde şirketin ticari alacak sigortası ile alacaklarını teminat altına aldıklarını belirterek, şunları söyledi: “Bunun karşılığında 9 milyon liralık prim ürettik. Verdiğimiz toplam teminat ise 1.1 milyar lira. Bir anlamda 5 bin KOBİ ticari alacağını sigortalattı. Bu 5 bin KOBİ de yaklaşık 15 bin 500 alıcısı için teminat almış durumda. Konya’da ise 65 KOBİ ticari alacağını sigortaladı. Bunlardan 10’u küçük ölçekli şirket, 55 tanesi de mikro ölçekli şirket.”

