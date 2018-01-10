Piyasalarda seyir karışık!

Petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi ve değerlenen dolar nedeniyle gelişmiş ülke piyasalarının pozitif, gelişmekte olan ülke piyasalarının ise negatif bir seyir izlediği görülüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, dün Mayıs 2015'ten bu yana ilk kez 69 doları aşarken, dolar endeksi de yükselişini üçüncü güne taşıyarak 92,5 seviyesinde dengelendi. Dün ayrıca Almanya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentileri aşması ve Avro Bölgesi işsizlik oranının yüzde 8,7'ye gerilemesi, ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği artırırken, buna bağlı olarak gelişmiş ülke borsalarında pozitif bir seyir izlendi.

Dünya Bankası'nın dün açıklanan "Küresel Ekonomik Beklentiler (GEP) raporunun Ocak 2018 sayısı da ekonomiye yönelik iyimserliği destekledi. Küresel büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize eden Dünya Bankası, dünya ekonomisinin 2017'de yüzde 3, 2018'de yüzde 3,1 ve 2019'da yüzde 3 büyümesini beklediğini açıkladı.

Brezilya, Arjantin, Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülke pay piyasaları ise uluslararası yatırımcıların azalan risk iştahı ile negatif ayrışarak satış ağırlıklı bir seyir izledi.

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Analistler, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın üretim kesintisi anlaşmasının bu yılın sonuna kadar uzatılmasının, küresel petrol piyasasında arz fazlasını azaltarak petrol fiyatlarının yükselmesinde önemli rol oynadığını belirterek, bugün açıklanacak ABD'nin haftalık ham petrol stokları ve üretimindeki değişimin fiyatların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi. Petrol ve diğer emtia fiyatlarının etkisinin ülke ve piyasalar bazında önemli değişiklikler gösterdiğini söyleyen analistler, yükseliş eğiliminin devam etmesi durumunda özellikle Türkiye gibi petrol ithal eden ülke piyasalarını olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

ABD'de dün Dow Jones endeksi yüzde 0,41, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,09 artarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, dün yükselen dolar endeksi ise bugün Asya piyasalarında 92,5 seviyesinde yatay bir seyir izliyor.

Avrupa'da açıklanan makroekonomik verilerin ardından Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,13, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,45 değer kazandı.

Bugün Çin'de açıklanan enflasyon verisinin aralıkta yıllık yüzde 4,9'a gerilemesi sonrasında Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi de kapanışa yakın yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içinde, dün yüzde 1,10 düşüş kaydeden BIST 100 endeksi, günü analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 115.000 puanın hemen üzerinde tamamlarken, 3,78 sınırına kadar yükselen dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,7740 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yükseliş eğilimindeki dolar kuru ve petrol fiyatlarının pay piyasalarını negatif etkilediğine değinerek, BIST 100 endeksinin 115.000 desteğinin kırılması durumunda 114.400 ve 112.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası yükselişlerde ise 117.800-118.300 direnç bölgesinin güçlendiğini ifade etti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

12.30 İngiltere, kasım ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi

16.30 ABD, aralık ayı ithalat fiyat endeksi

18.00 ABD, kasım ayı toptan eşya stokları

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