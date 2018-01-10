Hazine 2 milyar dolar borçlandı

Hazine 2028 vadeli eurobond ihracıyla 2 milyar dolar borçlandığını teyit etti.

Hazine tarafından yapılan açıklamaya göre yatırımcıya getirisi yüzde 5.20 olan eurobondun ihraç tutarı 17 Ocak'ta hesaplara girecek. Eurobonda ihracın üç katı talep gelirken, tahvilin yüzde 35'i İngiltere, yüzde 25'i ABD, yüzde 15'i Türkiye, yüzde 15'i diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 10'u da diğer ülkelerden yatırımcılara satıldı.

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Hazine bu tahvil ihracıyla 2018'de uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 6.5 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 2 milyar dolarlık kısmı tamamladı.

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