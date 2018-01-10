Fibabanka 2018 büyüme hedefini açıkladı

Fibabanka 2018'de tabana yayılma hedefi doğrultusunda bireysel müşteri sayısını yüzde 50 artırmayı hedeflediğini belirtti.

Fibabanka'nın, 2017 yılı sektör payı yüzde 0.7 civarındayken, 2018 yılında dengeli ve kontrollü bir şekilde büyümesine devam edecek. Basın bülteninde Fibabanka'nın 2018'de tüzel müşterilerde özellikle sağlık, eğitim ve ihracat sektörlerine odaklanacağını açıklandı.

Fibabanka'nın 2017 yılı sonunda şube dışı kredilendirme çalışmalarını yaygınlaştırarak Türkiye'de şu anda 800'den fazla noktada kredi verir duruma geldiği belirtildi.

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