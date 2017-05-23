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Piyasalarda 'patlama'nın etkisi ne oldu?

23.05.2017 - 08:45 | Son Güncelleme : 23.05.2017 - 10:39

Sterlin İngiltere'nin Manchester kentindeki bir konser alanında en az 19 kişinin ölümüne ve 50 kişinin yaralanmasına yol açan ve terör saldırısı olduğundan şüphelenilen patlamanın ardından değer kaybetti. Euro ise Almanya Başbakanı Angela Merkel'in para biriminin "çok zayıf" olduğunu ifade etmesinin ardından kaydettiği kazanımları korudu. New York borsası, ham petrol fiyatlarındaki yükselişle haftanın ilk işlem gününü kazançlarla tamamladı.

Patlama İngiltere'de Başbakan Theresa May'in kolayca kazanacağı düşünülen parlamento seçimlerindeki buçuk hafta kala meydana geldi. Seçimlerde May ile rakipleri arasındaki farkın kapandığını gösteren anketler de sterlin üzerinde baskı yaratıyor.

Sterlin dün yüzde 0.3 değer yitirmesinin ardından bugün de yüzde 0.1 gerileyerek 1.299 dolara indi.

Patlamanın terör saldırısı olduğu teyit edilirse İngiltere'de Londra toplu taşıma araçlarının hedef alındığı ve 52 kişinin hayatını kaybettiği Temmuz 2005'ten bu yana meydana gelen en büyük ölçekli saldırı olacak.

Patlamanın döviz dışındaki piyasalara yansıması sınırlı oldu. İngiltere'nin FTSE 100 endeksi vadeli işlemleri yüzde 0.1 artıda, ABD'nin S&P 500 vadeli kontratları yüzde 0.1 ekside bulunuyor.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Asya hisse piyasalarına bakıldığında Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.2 yükselişle Haziran 2015'ten bu yana en yüksek seviyede, Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 0.1 ekside bulunuyor.

Euro ise dün Almanya Başbakanı Merkel'in Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası nedeniyle euronun "çok zayıf" olduğunu söylemesi ardından gördüğü zirve seviyelerde bulunuyor. Dün dolar karşısında yüzde 0.5 değer kazandıktan sonra günü yüzde 0.3 artıda bitiren euro bugün yüzde 0.1 artıda 1.1251 dolarda bulunuyor.

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NEW YORK BORSASI YÜKSELİŞLE KAPANDI

Dow Jones Sanayi Endeksi 27 Şubat'tan bu yana ilk defa üç işlem günü üst üste kazanç elde etti. New York borsası, ham petrol fiyatlarındaki yükselişle haftanın ilk işlem gününü kazançlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 89,99 puan (yüzde 0,43) artışla 20.894,83 puana ulaştı ve 27 Şubat'tan bu yana ilk defa üç işlem günü üst üste kazanç elde etti. Standard & Poor's 500 Endeksi 12,29 puan (yüzde 0,52) yükselişle 2.394,02 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 49,92 puan (yüzde 0,82) kazançla 6.133,62 puana yükseldi.

Kapanışta, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 artışla 51,04 dolardan, Londra Brent türü ham petrolün varili de yüzde 0,3 yükselişle 53,76 dolardan işlem gördü.  Ayrıca, sanal para birimi Bitcoin'in değeri bugün yüzde 9'un üzerinde artışla 2.230 doların üzerine çıkarak rekor kırdı.


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