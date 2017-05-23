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Merkel'den 'euro' değerlendirmesi

23.05.2017 - 08:38 | Son Güncelleme : 23.05.2017 - 10:40

Almanya Başbakanı Merkel, Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları yüzünden euro'nun fazla zayıf olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politikaları yüzünden euronun fazla zayıf kaldığını söyledi. Merkel bu durumun, Almanya'nın görece olarak yüksek bulunan ticaret fazlasının nedeni olduğunu belirtti.

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Berlin'de bir ortaokulda öğrencilere konuşan Merkel, Almanya'nın ticaret fazlasının iki nedenle yüksek olduğunu ve hükümetin bu nedenlerden ikisine de müdahale edemediğini söyledi.

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Merkel bu nedenlerin euro kuru ve petrol fiyatları olduğunu söyledi.

Başbakan Merkel euronun şu anda "görece olarak" zayıf olduğunu belirtti ve "Euro çok zayıf... ECB'nin politikası yüzünden ve böylece Alman malları nispeten ucuz oluyor" diye konuştu.

Merkel öğrencilere, düşük petrol fiyatlarının Almanya'nın ticaret fazlasına katkı yaptığını söyledi.

Merkel enerji fiyatları daha yüksek olsaydı, ithal petrole dayalı olan Alman ekonomisinin ticaret dengesinin daha farklı olacağını belirtti.


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