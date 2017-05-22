Euro 'Merkel' ile 6 ayın zirvesinde

Euro, Almanya Başbakanı Merkel'in euronun zayıf olduğunu belirtmesi ardından erken işlemlerdeki kaybını geri alarak dolar karşısında altı ayın zirvesine tırmandı.

Euro, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in euronun “çok zayıf” olduğunu belirtmesiyle birlikte erken işlemlerde kaydettiği kaybını geri alarak dolar karşısında altı ayın zirvesine tırmandı. Euro, haftanın ilk işlem gününde erken işlemlerde 1.1162'ye kadar gerilemesinin ardından, TSİ 14:23'te 1.1246 seviyesine tırmanarak altı aydan bu yana görülen en yüksek seviyesini gördü.

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Merkel, Berlin'de gerçekleştirdiği konuşmasında euronun Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) genişlemeci politikası nedeniyle ucuz olduğunu ve bu durumun Alman ihracat mallarını ucuz hale getirdiğini belirtti.

UniCredit SpA stratejisti Vasileios Gkionakis, euronun seyrine ilişkin olarak ekonomik dinamiklerin sağlam olduğunu, Euro Bölgesi'ndeki siyasi risklerin fiyatlandığını ve ABD yönetiminin doların önünde bir engel oluşturduğunu belirtti.

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