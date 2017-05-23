Altının gram fiyatı yüzde 0,17 yükselişle 144 liradan işlem görürken; çeyrek altın 236 liradan, cumhuriyet altını ise 966 liradan işlem gördü.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ABD'de Trump yönetiminin içinde bulunduğu çalkantıdan ve doların euro karşısındaki zayıf seyrinden destek bulan altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artıda 1,261.55 dolarda bulunuyor.

Altın fiyatları İngiltere'nin Manchester kentinde en az 19 kişinin öldüğü ve terör saldırısı olduğundan şüphelenilen patlamanın ardından yatay seyrediyor.

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