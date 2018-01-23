Piyasalar pozitif seyrini sürdürüyor

Küresel piyasalar, ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlikle pozitif seyrini devam ettirirken, bugünden itibaren hareketlenecek veri trafiğinin hafta boyunca yatırımcı kararları üzerinde etkili olması bekleniyor.

ABD'de dün Başkan Donald Trump'ın, Kongre'nin her iki kanadında onaylanan geçici bütçe tasarısını imzalaması ile son 3 gündür harcama yetkisi bulunmadığı için kısmen “kapalı” olan federal hükümet yeniden açıldı. Bütçe anlaşması ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), 2018 ve 2019 yıllarına yönelik küresel büyüme beklentilerini, gelişmiş ekonomilerdeki ivmelenmeye paralel yüzde 3,7'den yüzde 3,9’a yükseltmesi sonrasında New York borsasında rekorlar kırılırken, dolar endeksi 90-91 bandındaki dalgalı seyrine devam etti. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,55, S&P 500 endeksi yüzde 0,81 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. IMF, ABD’nin büyüme tahminlerini 2018 için yüzde 2,3'ten yüzde 2,7'ye, 2019 için de yüzde 1,9'dan yüzde 2,5'e yükseltti.

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IMF, Almanya'nın 2018 ve 2019 büyüme beklentilerini de 0,5 puan yükselterek sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 2’ye çıkarırken, İtalya ve Fransa'ya ilişkin beklentilerini de yukarı yönlü revize etti. İngiltere'nin büyüme tahminini ise 2018 için yüzde 1,5'te sabit bırakan IMF, 2019 için beklentisini ise 0,1 puan düşürerek yüzde 1,5'e çekti. Bu gelişmeler ve Almanya'da hükümet kurma çalışmalarına ilişkin iyimserlikle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,22, Frans'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 yükseldi, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,20 değer kaybetti.

Bugün Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) beklentiler doğrultusunda faizler ve para politikasında değişikliğe gitmemesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 1,26, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kazandı. BoJ karar metninde, 2017-2018 mali yılı için reel büyüme tahminini yüzde 1,9'da, 2018-2019 için de yüzde 1,4'te sabit bıraktı.

Yurt içinde, dün hızlı bir şekilde yükselen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,81 artışla 117.235 puandan tamamlarken, dolar/TL 3,85'in üzerinden başladığı günü 3,7742'den kapattı. Dün yayınlanan IMF raporunda, Türkiye'ye ilişkin tek değerlendirmeye "Yükselen ve Gelişen Avrupa" başlığı altında yer verildi. Söz konusu ülke grubundaki büyümenin, geçen yıl özellikle Türkiye’nin beklenenden hızlı büyümesine paralel olarak yüzde 5’i aştığına dikkati çekilen raporda, 2018 ve 2019 beklentilerinin de daha önceki tahminlere kıyasla güçlendiği kaydedildi. Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlik ve Zeytin Dalı Harekatı'nın terör riskini azaltacağına ilişkin beklentilerle TL varlıklara ilginin arttığını belirterek, BIST 100 endeksinin 117.800 ve tarihi zirvesi konumundaki 118.395 seviyelerinin direnç, 115.000 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı tüketici güven endeksi

13.00 Almanya, ocak ayı Zew endeksleri

18.00 Avro Bölgesi, ocak ayı tüketici güven endeksi

18.00 ABD, ocak ayı Richmond Fed sanayi endeksi