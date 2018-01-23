Japonya para politikasını değiştirmedi

BoJ, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakırken, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmezken, ekonomik büyüme ve enflasyon beklentilerini değiştirmedi. BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı. Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakırken, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu. Söz konusu karar, 1'e karşı 8 oy ile alındı. Karara karşı oy kullanan kişi ise Goushi Kataoka oldu.

Karar metninde, geçen ay da karşı oy kullanan Kataoka'nın, bankanın iç faktörlerden dolayı fiyat istikrarı hedefine ulaşma zamanında bir erteleme yaşanması durumunda ek gevşeyici önlemler alınması gerektiğini belirttiği bildirildi.

##$HABER_1443539$##

"BÜYÜME HIZI 2019'DA BU YILA KIYASLA YAVAŞLAYACAK"

BoJ'un ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı metin de bankanın sitesinde yayımlandı. Metinde, Japonya ekonomisinin son derece esnek finansal koşullar ve hükümetin geniş ölçekli teşvik tedbirleri sayesinde büyümeye devam etmesinin muhtemel olduğu belirtilerek, 2018 mali yılında potansiyelin üzerinde bir hızda büyümenin korunacağı kaydedildi.

Ekonominin, 2019 mali yılında da büyümeye devam etmesinin beklendiği aktarılan metinde, "Bununla birlikte, sabit iş yatırımlarındaki döngüsel yavaşlama ve planlanan tüketim vergisi artırımının etkilerinden dolayı büyüme hızının 2019 mali yılında 2018'e kıyasla yavaşlayacağını tahmin ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Metinde, BoJ'un yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edeceği vurgulanarak, "Banka, hem finansal koşullar hem de ekonomik faaliyet ve fiyat gelişmelerini göz önünde bulundurarak, fiyat istikrarı hedefine ulaşma yönündeki ivmenin korunması amacıyla gerektiğinde uygun politika ayarlamalarını yapacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

EKONOMİK BÜYÜME VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Metinde, BoJ'un büyüme ve enflasyon tahminlerine ilişkin güncellemeler de yer aldı. Buna göre, enflasyon beklentisi 2018 mali yılı için yüzde 1,4 ve 2019 mali yılı için yüzde 2,3 düzeyinde korundu. Bankanın tüketim vergisi artırımının etkilerini arındırarak yaptığı tahminlere göre ise enflasyon beklentisi 2019 mali yılı için yüzde 1,8 olarak değiştirilmedi.

Büyüme beklentileri ise 2018 ve 2019 mali yılları için değiştirilmeyerek sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 0,7 olarak belirlendi.