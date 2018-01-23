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Dolar ne kadar? ( 23 Ocak dolar fiyatları )

23.01.2018 - 09:09 | Son Güncelleme : 23.01.2018 - 09:24

Dolar fiyatlarında bu sabah aşağı eğilim sürerken, 3.77 seviyesinde hareket ediyor. Operasyona ilişkin gelişmeler ve Hazine ihaleleri izlenecek.

Afrin sınır ötesi askeri operasyonunun hafta sonu başlamasının ardından ilk tepki olarak yükselen dolar/TL, dün tekrar 3.80 seviyesinin altına gevşerken, piyasalarda operasyona ilişkin gelişmeler ve Hazine ihaleleri izlenecek.

Dolar kuru bu sabah güne 3.7744/3.7770 seviyesinde başlarken, saat 9.17 itibarıyla 3.7780 seviyesinde hareket ediyor. Euro/TL ise 4.6376 seviyesinde işlem görüyor. Euro/dolar ise 1.2268 seviyelerinde...

Dün illikit piyasada 3.85 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, güne 3.83 civarında başlamıştı. Analistler operasyonun iyi anlatılması ve başta ABD ile Rusya olmak üzere uluslararası çevrelerden operasyona yönelik sert bir tepki gelmemesinin risk algısını hafiflettiğini belirtirken, global piyasalardaki iyimser seyrin de etkisiyle kur gün boyunca sakin bir seyir izleyerek 3.80'in altına gerilemişti.

Analistler operasyonun ne kadar süreceğinin ve kapsamının yakından izleneceğini, jeopolitik risklere yönelik haber akışının TL varlıkların seyrinde etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor.

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BU VERİLER TAKİP EDİLECEK

Hazine bugün 10 yıllık gösterge olan 11 Ağustos 2027 itfalı altı ayda bir yüzde 5.25 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili yeniden, 12 Ocak 2028 itfalı altı ayda bir yüzde 1.45 reel kupon ödemeli 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvili ilk kez ihraç edecek.

Bugün ayrıca saat 10.00'da Ocak ayı tüketici güven endeksi açıklanacak. Yurt dışında ise saat 13.00'te Almanya ZEW eğilim endeksi izlenecek.

DOLAR ENDEKSİ DİP SEVİYELERDE

Yurtdışı piyasalara bakıldığında dolar, ABD Senatosu'nun Cuma günü ödeneksizlikten duran kamu hizmetleri için ek bütçe tasarısını onaylamasının ardından kayıplarını bir kısmını azalttı ancak getiri avantajının azalmasına ilişkin endişelerin devam etmesiyle temel para birimleri karşısında üç ayın dip seviyesine yakın seyrediyor.

ABD Temsilciler Meclisi Senato'dan yeterli desteği aldıktan sonra federal devletin verdiği hizmetlere devam edebilmesi için 8 Şubat'a kadar geçici ödenek ayrılmasına ilişkin ek bütçe tasarısını onayladı.

Dolar endeksi 17 Ocak'ta gördüğü üç yılın dip seviyesi olan 90.104'e yakın seyrederek 90.36'da bulunuyor.

İşlemciler doların değer kaybetmesine, dünyanın önde gelen merkez bankalarının ekonomiye verdikleri desteği azaltmasıyla göreceli getiri cazibesinin risk altında bulunmasının neden olduğunu belirtiyorlar. Bu, Fed'in faiz oranlarını artıran tek banka olduğu son birkaç yılın faiz oranı dinamiklerini de değiştirecektir.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.18, valörde son işlemde yüzde 12.15 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde ortalama bileşik faiz ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.51, valörde son işlemde yüzde 13.50 seviyesindeydi.


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