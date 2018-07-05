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Piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı

05.07.2018 - 09:24
Piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı

Küresel piyasalar negatif bir seyir izlerken, bugün 1,5 günlük tatilin ardından işleme açılacak ABD piyasalarının seyri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları takip edilecek.

ABD'de 1,5 günlük resmi tatilin ardından bugün işleme açılacak piyasalarda Fed'in haziran ayı Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanaklar ve yoğun veri akışı takip edilecek.

AA'nın haberine göre; FOMC'nin 12-13 Haziran'daki toplantısında faizler 25 baz puan artırılarak yüzde 1,75-2,00 aralığına çıkarılmış, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ise şahin olarak değerlendirilmişti.

Analistler, toplantı tutanaklarında Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirterek, bugün ayrıca ADP özel sektör istihdamı ve ISM imalat dışı endeksinin de yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

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Pazartesi günü açıklanan ISM imalat endeksi 60,2 değerini alarak beklentilerin oldukça üzerine çıkmıştı.

Dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin gümrük vergisi artışlarıyla başlayan ticaret savaşlarının giderek büyümesi halinde bunun küresel ticarete maliyetinin 2 trilyon doları bulabileceği uyarısında bulunuldu.

Ticaret savaşına ilişkin endişelerin gündemi meşgul etmesiyle azalan risk iştahı pay piyasalarının negatif bir seyir izlemesine neden olurken, dolar endeksi 94,5-95,0 dar bandında dengelendi.

Avrupa tarafında, dün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentileri aşmasına karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,26ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyretti.

Bugün Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Çin Merkez Bankası'nın açıklamalarının ardından başlayan yuandaki değerlenmenin kısa sürdüğü ve bugün tekrar düşüş eğiliminin öne çıktığı görülürken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,8 değer kaybetti.

Yurt içinde, Borsa İstanbul dünya borsalarından pozitif ayrışmaya dün de devam ederek günü yüzde 0,66 yükselişle 97.230 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından başlayan yükselişini dün 4,7230 seviyesinde sonlandırarak tekrar 4,66'ya kadar geriledi. Dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,6770 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Fed tutanakları ve ABD'deki yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.700 seviyesinin direnç, 95.500 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri 
15.15 ABD, haziran ayı ADP özel sektör istihdamı 
15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları 
16.45 ABD, haziran ayı hizmet sektörü PMI 
17.00 ABD, haziran ayı ISM imalat dışı endeks 
21.00 ABD, FOMC toplantı tutanakları 


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