Trump: OPEC fiyatları hemen düşürmeli

Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nü(OPEC) bir kez daha petrol fiyatlarını yükseltmekle suçladı ve OPEC üyelerinden fiyatların düşmesi için daha fazla şey yapmalarını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter mesajında "OPEC Tekeli, petrol fiyatlarının arttığını ve bu konuda çok az şey yaptıklarını hatırlamalı. Aksine fiyatları kendileri yükseltiyorlar ve ABD OPEC üyelerinin çoğunu çok az bedel karşılığında savunuyor. Bu iki yönlü bir durum olmalı. FİYATLARI HEMEN DÜŞÜRÜN!" dedi.

Trump son haftalarda OPEC'i sert şekilde eleştiriyor. Yükselen petrol fiyatları, Kasım ayında ABD'de yapılacak ara seçimler öncesinde Trump'ın bu yıl getirdiği vergi indirimlerinin ekonomiyi güçlendirdiğini savunan Cumhuriyetçilerin elini zayıflatabilir.

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Trump, Cumartesi günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın petrol üretimini günde 2 milyon varil artırmayı kabul ettiğini açıklamıştı, Beyaz Saray ise daha sonra yaptığı açıklamada bu ifadeden geri adım atmıştı.

OPEC'in en büyük üyesi Suudi Arabistan, gerektiğinde petrol üretimini artırabileceğine ve Venezuela ile İran'da azalan üretimi telafi etmek ve petrol fiyatlarının düşmesine yardımcı olmak için kullanılmak üzere günlük 2 milyon varil fazla kapasiteye sahip olduğuna dair Trump'a güvence vermişti.

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