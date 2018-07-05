Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 5 Temmuz dolar fiyatları )

Dolar kuru, güne 4.67 TL seviyesinden başlarken, ilerleyen saatlerde yönünü aşağı çevirerek 4.60 TL seviyesinin altını gördü. Dolar kuru şu dakikalarda 4.61 TL seviyesindeki seyrini sürdürürken; Euro kuru 5.40 TL'de bulunuyor.

Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'da gerçekleşecek olan toplantısında faiz artırımına gideceği beklentisinin yükselmesiyle Türk Lirası'ndaki değer kaybı durdu. Dolar, güne 4.67 TL seviyesinden başlarken, ilerleyen saatlerde yönünü aşağı çevirerek psikolojik seviye olan 4.60 TL'nin altını gördü ve 4.5992 TL'ye kadar geriledi. Dolar saat 16.01 itibarıyla 4.6095 TL'de hareket ederken; 5.3930 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru aynı dakikalarda 5.4050 TL'de bulunuyordu.

Şu dakikalarda Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 1.16 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi 0.23 düşüşle 93.96 puanda bulunurken, euro/dolar paritesi 1.1711 seviyelerinde...

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Dolar/TL ABD piyasalarının kapalı olduğu dün ani bir hareketle 4.72 seviyesinin üzerine çıkarken; 10 yıllık tahvil faizlerinin de rekor seviyelerine geldiğine işaret eden bankacılar, öğleden sonra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin TCMB'nin faiz konusunda gereken adımı atacağını söylemesinin kurda toparlanma sağladığını belirtmişti.

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İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Yurtiçi piyasalar, 24 Haziran tarihindeki Türkiye’deki seçimi atlatmasına rağmen bir türlü durulamıyor. Seçimin ardından, kabinede hangi isimlerin yer alacağı ve düşük faizi destekleyen hükümetin bundan sonraki süreçte TCMB ile nasıl bir süreç yöneteceği merakla beklenirken, bu hafta açıklanan ve beklentilerin üzerinde sürpriz bir şekilde artış kaydeden haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından iç piyasadaki algı daha da bozuldu. Özellikle, yüksek enflasyon rakamları, 24 Temmuz tarihinde TCMB’den faiz artışı beklentilerini güçlendirmeye çalışırken, bu beklentinin de fiyatlamalar üzerinde yavaş yavaş hissedildiğini de gözlemliyoruz. 24 Temmuz gününe kadar piyasada faiz ile ilgili spekülasyonların sürmesini bekleyebiliriz. Bu durumda, iç piyasada net fiyatlamaların bir süre daha önüne geçebilir" dedi.

Karadağ değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Dış piyasaya baktığımızda da ortam çok parlak değil. ABD – Çin arasında ticaret savaşı endişelerinin sürüyor olması ABD Doları üzerinde baskı kuruyor. Bu durumda, Doların küresel çapta güçlenmesini zorlaştırıyor. Her ne kadar Fed kademeli faiz artışını sürdürse ve ABD enflasyonda %2’lik hedefe yaklaşsa bile bu ortamda bu gelişmelerin ikinci planda kaldığını dolayısıyla Doların beslenemediğini gözlemliyorum. Doların rahatlaması açısından ticaret savaşlarıyla ilgili gelişmelerin durulması ve ortamın Dolar lehine dönmesi gerekebilir. Bunun içinde bir zamanın olduğunu söyleyebilirim. En azından bu durum iç piyasa ve gelişmekte olan ülke piyasaları açısından bir avantaj. Ayrıca 06 Temmuz (yarın) günü ABD’nin Çin ürünlerine 34 Milyar $ değerindeki gümrük vergi tarifesini uygulaması bekleniyor. Böyle bir durumda Çin’den gelebilecek olası bir misilleme piyasaların takibinde olacağı gibi fiyatlamalar üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Temmuz ayının başından bu yana baktığımda, gelişmekte olan ülke para birimleri ABD Doları karşısında pozitif ayrışıyor. Bu durumunda, USDTL kurunun geri çekilmesini destekliyor. Türkiye’de enflasyon verisi ardından 4.72 seviyelerine kadar tırmanan USDTL kuru bugün aksi bir fiyat hareketi içerisinde."

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Karadağ teknik olarak ise şöyle değerlendirdi: "Dolar/TL kurunun aşağı yönde bir hareket alanının olduğunu düşünüyorum. Bu hareketini 4.55 altına doğru da sürdürürse bir süre daha gevşemesini bekleyebiliriz. Ancak şunu belirtmekte fayda var, mayıs ayında TCMB’nin müdahaleleriyle dolarTL kuru 4.44 seviyesine kadar gevşerken, haziran seçimlerinin ardından da bile dolar/TL 4.55 seviyesine kadar düşüş kaydetti. Türkiye’ye yönelik risk algısının 300 puanlarının altına doğru bile geri çekilmesine rağmen hala bu puan çevresinde seyrini koruyor olması demek ülkeye yönelik risk algısının sürdüğünü gösteriyor. Yüksek enflasyon rakamları, işsizlik oranının çift hanede olması ve cari açıktaki bozulma diye sıraladığımızda, bunlar iç piyasa üzerinde baskı kuran unsurlar. Açıkçası bunlarla ilgili gelişmelerde, hükümet ve TCMB’nin bundan sonraki süreçte piyasalara vereceği güven önemli olacak. Piyasaya ne kadar güven aşılanırsa bu durumda iç piyasada yavaş yavaş pozitif ayrışabilir.

9 Temmuz Pazartesi günü Kabinedeki isimleri öğrenerek haftaya başlıyor olacağız. Kabinede hem iç hem dış piyasanın sevdiği isimler olursa bu durumda bir miktar daha iç piyasada rahatlama gözlemlenebilir.

Dolar/TL kuru sabah saatlerinden bu yana aşağı yönde bir eğilim içerisinde. Kur 4.60 seviyesinin altına doğru isteğinde ısrarcı olmaya devam ederse bu durumda geri çekilmeler devam edebilir. Seçim öncesinde ve sonrasında gördüğümüz 4.55 seviyeleri kur için önemli bir taban oluşturdu. Bu seviyenin altına doğru geri çekilmeler devam etmediği takdirde yatırımcıların bu noktada kademeli alımları değerlendirmelerini uygun buluyorum. Bunu başaramazsa yeniden 4.60-4.70 aralığında işlemlerin yoğunlaşmasını bekleyebiliriz."

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