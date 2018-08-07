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Piyasalar bu verileri takip edecek

07.08.2018 - 09:40 | Son Güncelleme :
Piyasalar bu verileri takip edecek

Küresel piyasalar veri gündeminin zayıf olduğu haftanın ilk yarısında karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler takip edilecek.

ABD'de dün pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, dolar endeksi yükseliş eğilimini sürdürerek 95,5'e kadar çıktı ve günü 95,4 seviyesinde tamamladı. AA'da yer alan habere göre; 10 yıllık tahvil faizlerinin sınırlı da olsa gerilediği günde, Dow Jones endeksi yüzde 0,16, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 yükseliş kaydetti.

Analistler, veri gündeminin zayıf olduğu haftanın ilk işlem günlerinde, ABD'nin İran'a yaptırımlarının başlamasına karşın politika gündeminin sakin seyretmesinin piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkmasına neden olduğunu kaydetti. 

İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum ve kömür gibi metallerle ticaret yapmasını, yolcu uçağı veya parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketi dün resmen uygulanmaya başlandı.

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Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ambargoları ihlal edenlere yaptırım uygulanmasını sağlayacak yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Konuyla ilgili taraflardan gelebilecek açıklamalar bugün de takip edilecek. 

Avrupa tarafında ise Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dün yaptığı açıklamada, "AB yasaları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararları ile uyumlu şekilde İran’la meşru iş yapan Avrupalı ekonomik işletmeleri korumak konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,14 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 ile sınırlı yükseldi. 

Bugün Asya borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 74 dolar sınırına çıktı. Altının ons fiyatı ise yatay seyirle 1.210 dolardan işlem gördü.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,57, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1,50 değer kazandı. 
Yurt içinde, dün yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının negatif etkisiyle gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 azalışla 94.174 puandan tamamladı.

Özellikle yurt içi piyasalar kapandıktan sonra yükselişi hızlanan dolar/TL ise 5,4258'e kadar çıkmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,2510 seviyesinde dengelendi. 

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği iki ihalenin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.600 ve 91.700 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını belirten analistler, olası yükselişlerde ise 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.00 ABD, JOLST haziran ayı açık iş sayısı 
17.30 Türkiye, Hazine temmuz ayı nakit dengesi 

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