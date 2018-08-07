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Dev şirketin CEO'su değişiyor

07.08.2018 - 09:53 | Son Güncelleme :
Dev şirketin CEO'su değişiyor

PepsiCo'nun 12 yıldır CEO'su Indra K. Nooyi'nin, 3 Ekim'de görevinden ayrılacağı bildirildi. CEO'luk görevine Ramon Laguarta seçildi.

Dünyanın en büyük içecek ve yiyecek şirketlerinden PepsiCo, Üst Yöneticisinin (CEO) değişeceğini duyurdu. PepsiCo'dan yapılan açıklamada, 12 yıldır şirketin CEO'luğunu üstlenen Indra K. Nooyi'nin, 3 Ekim'de görevinden ayrılacağı ancak gelecek yılın başına kadar Yönetim Kurulu Başkanlık görevini yürüteceği belirtildi.

AA'da yer alan habere göre; yönetim Kurulunun oy birliğiyle şirketin CEO'luk görevine 54 yaşındaki Ramon Laguarta'nın seçildiği bildirildi. Laguarta'nın aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeliğine de kabul edildiği aktarıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen ve 24 yıldır PepsiCo bünyesinde çalışan 62 yaşındaki Nooyi, "Hindistan'da büyürken böylesine sıra dışı bir firmaya liderlik yapma fırsatım olacağını hayal etmemiştim. PepsiCo'ya öncülük etmek, hayatım için onur verici oldu." ifadelerini kullandı.

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Nooyi'nin, CEO'luğu döneminde PepsiCo'nun 2006'da 35 milyar dolar olan net gelirinin 2017'de 63,5 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.

PepsiCo'nun 53 yıllık tarihinde şirketin 6'ncı CEO'su olacak Laguarta'nın ise 22 yıldır bu firmada farklı yönetim pozisyonlarında çalıştığı ve Eylül 2017'den bu yana şirketin başkanlık görevini yürüttüğü bildirildi. Açıklamanın ardından, PepsiCo'nun New York borsasında işlem gören hisseleri bugün yüzde 1,6 primle 118,21 dolara kadar yükseldi ve piyasa değeri yaklaşık 169 milyar dolar oldu.

PepsiCo'nun bünyesinde Pepsi, Aquafina, Gatorade, Mountain Dew, 7UP ve Tropicana gibi içecek ile Cheetos, Doritos, Ruffles ve Frito-Lay gibi yiyecek markaları bulunuyor. 

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