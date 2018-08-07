Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 7 Ağustos 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altının ons fiyatının kazanımları sınırlı kalırken, gram altın 203,3 liradan, çeyrek altın ise 332 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 203,3 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 210,7 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,51 primle 207,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, dünkü sert yükselişinin ardından bugüne düşüşle başladı. Saat 09.45 itibarıyla altının gram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 1,94 değer kaybıyla 203,3 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 332 lira, Cumhuriyet altını da 1.355 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, yurt içi piyasalarda dolar kurunda yaşanan yükselişle 210 liraya kadar yükselmişti.

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ONS ALTININ KAZANIMLARI SINIRLI KALDI

Altın fiyatları düşük fiyatların alımları teşvik etmesiyle yükseldi ancak güçlü dolar ve ABD'de daha fazla faiz artırım beklentileri altının kazanımlarını sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.3 artışla 1,209.20 dolara yükseldi.

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