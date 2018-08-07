BDDK'dan PTT'ye izin

BDDK, PTT'ye kredi kartları yönetmeliği çerçevesinde faaliyet izni verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ'ye (PTT) banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelik çerçevesinde üye işyerleri ile anlaşma yapan kuruluş olarak faaliyette bulunma izni verdi.

BDDK kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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