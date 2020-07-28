‹ Önceki Haber Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum Sonraki Haber › Petrol fiyatları yükseldi Petrol fiyatları yükseldi

Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek

28.07.2020 - 09:55
Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, bugün başlayacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesinde pozitif bir seyir izliyor.

ABD'de Cumhuriyetçi senatörlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi teklifini ABD Senatosu'na sunması ve Kovid-19 aşısı ile ilgili gelişmeler, yarın açıklanacak Fed'in faiz kararı öncesinde pay piyasalarını destekliyor.
ABD'de teşvik paketinin yasalaşması halinde önceki teşvik paketinde olduğu gibi Amerikan vatandaşlarına 1200 dolarlık doğrudan ödeme yapılması öngörülüyor. Söz konusu teklifte, küçük işletmelere yönelik Maaş Koruma Programı için 190 milyar dolar, mevsimsel ya da düşük gelirli alanlarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik de 100 milyar dolarlık kaynak ayrılması hedefleniyor.

Senatoda görüşmelerin ardından oylanacak teklif yeterli çoğunluğun onayını alması durumunda Temsilciler Meclisi'ne sunulacak. Teklif, Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilirse, yasalaşması için Başkan Donald Trump’ın onayına gönderilecek.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın ardından, Kovid-19'a karşı ikinci bir aşı adayının daha birkaç gün içinde son aşamaya geçeceğini duyurdu.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Bu gelişmeler ve açıklanan dayanıklı mal siparişlerinin haziranda beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi sonrası dün New York borsası, Amazon, Alphabet ve Apple başta olmak üzere teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseldi. Dow Jones endeksi yüzde 0,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,74 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,67 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün ABD borsalarındaki alımların güçlenmesi öncesinde kapanan pay piyasalarında sınırlı düşüşler görüldü. Dün Almanya'da DAX endeksi yatay seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi ise, dün 1,1781 ile Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası bugün Asya piyasalarında 1,1730'a geriledi.

Bugün Asya piyasalarında, altın fiyatlarındaki sert dalgalanma dikkati çekerken, pay piyasalarında ise Japonya hariç yükseliş eğiliminin öne çıktığı görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 değer kazandı.

Altının ons fiyatı 1.981 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesi sonrası etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek 1.935 dolar seviyesine geriledi.

Yurt içinde, endekslerden iki sıfır atılmasının ilk gününde BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 değer kazanarak 1.195,67 puana çıkarken, işlem gören tüm hisselerin dahil edildiği BIST TÜM endeksi ise, yüzde 0,53 değer kazanarak 1.315,05 puanla kapanış rekorunu kırdı.

Dün akşam, piyasaların sığ olduğu zaman diliminde, düşük işlem hacmiyle 6,9620'yi gören dolar/TL, aynı hızla düşüşe geçerek 6,8650 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tüketici güveni ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Yarın açıklanacak Fed kararları öncesinde, ABD'nin yeni teşvik paketine ilişkin gelişmeler, Kovid-19 tedavisine yönelik haber akışı ve açıklanacak ikinci çeyrek şirket bilançolarının gündemin odağındaki yerini koruduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.170 puanın destek, 1.210 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi
16.00 ABD, mayıs ayı konut fiyat endeksi
17.00 ABD, temmuz ayı tüketici fiyat endeksi
17.00 ABD, temmuz ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.153 Değişim: -3,59% Hacim : 23.781 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.153 28.07.2020 Yüksek 1.198
Açılış: 1.197
6,9550 Değişim: 1,37%
Düşük 6,8454 28.07.2020 Yüksek 6,9788
Açılış: 6,8608
8,1637 Değişim: 1,23%
Düşük 8,0435 28.07.2020 Yüksek 8,1909
Açılış: 8,0646
435,62 Değişim: 1,53%
Düşük 422,14 28.07.2020 Yüksek 437,85
Açılış: 429,04
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.