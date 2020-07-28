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Petrol fiyatları yükseldi

28.07.2020 - 10:06
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 43,88 dolardan işlem görüyor.

Dün 43,77 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,41 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 43,88 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,48 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası Dolar Endeksi'nin dün 93,48 dolarla Haziran 2018'den bu yanaki en düşük seviyeye gerilemesi, petrol ithalatçısı ülkelerin talebinde ve fiyatlarda yükselişe neden oluyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan dünya genelinde Kovid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle küresel petrol talebi zayıf kalmaya devam ediyor ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 16,5 milyona yaklaşırken, ABD yaklaşık 4,3 milyon vakayla ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi 2,4 milyonun üzerindeki vaka sayısıyla Brezilya ve 1,5 milyona yaklaşan vakayla Hindistan takip ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 43,95 ile 44,09 dolar aralığının direnç, 43,77 ile 43,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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