Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 28 Temmuz güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.86 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 8.06 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.93 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.14 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.85 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 6.86 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.8454 TL seviyesini, en yüksek ise 6.9788 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 16.21 itibarıyla 6.9366 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.1909 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.1417 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.9497 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.10 oranında yükselişle 93.76 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1729 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.67 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.12 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'nin yeni teşvik paketine ilişkin gelişmeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yönelik haber akışının gündemin odağında olduğunu belirtti.

Yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar kurunda 6.85-6.90 TL bandının izleneceğini kaydetti.

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