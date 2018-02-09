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Ocak ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

09.02.2018 - 11:02

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ocak ayında en fazla reel getiriyi BIST 100 Endeksi sağladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ocak ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,6 ile BIST 100 Endeksi'nde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 2,23, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,83 ve avro yüzde 0,18 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,10 ve ABD doları yüzde 2,74 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 2,20, DİBS yüzde 0,80 ve avro yüzde 0,15 oranında reel getiri imkanı verirken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,13 ve ABD doları yüzde 2,77 oranında kayba neden oldu.

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BIST 100 Endeksi üç aylık değerlendirmede de Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,57 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, DİBS'lerin Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,19 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu belirlendi.

Altı aylık değerlendirmeye göre ise külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,24, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 7 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS'ler Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,77, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,09 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak tespit edildi.

YILLIK EN ÇOK BIST 100 ENDEKSİ KAZANDIRDI

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde de BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 30,68 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan ABD doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,79 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. 


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