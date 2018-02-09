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THY'nin yolcu sayısı yüzde 36 arttı

09.02.2018 - 14:28

Türk Hava Yolları'nın ocak yolcu sayısı yüzde 36.6, doluluk oranı 7.3 puan arttı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) yolcu sayısı Ocak ayında geçen yıla göre yüzde 36.6 artışla 5.7 milyona yükselirken; artış iç hatlarda yüzde 41.1, dış hatlarda yüzde 32.8 oldu.

THY'nin KAP'a bildirdiği Ocak ayı trafik sonuçlarına göre, yolcu doluluk oranı da 7.3 puan artışla yüzde 79.8 oldu. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında ise yüzde 24.9 artış gerçekleşti. Toplam arz edilen koltuk km (AKK), yüzde 17.1 artarak 14.2 milyar olarak gerçekleşirken; artış iç hat uçuşlarda yüzde 32.8, dış hat uçuşlarda ise yüzde 15 oldu.

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Ücretli yolcu km (ÜYK) ise yüzde 28.9 artarak 11.4 milyar olarak gerçekleşti.

Bölgesel bazda bakıldığında, ÜYK iç hatlarda yüzde 40.3,Orta Doğu'da yüzde 41.2, Avrupa'da yüzde 34, Afrika'da yüzde 26 ve Kuzey Amerika'da yüzde 22.4 artış kaydetti.

Yolcu doluluk oranı Kuzey Amerika'da 13.3 puan, Orta Doğu'da 10.7 puan, Orta ve Güney Amerika'da 8.5 puan, Afrika'da 7.7 puan arttı.

Yolcu sayısı ise Orta Doğu'da yüzde 39.4, Avrupa'da yüzde 35.4, Afrika'da yüzde 28.2, Uzak Doğu'da yüzde 24.4 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde taşınan kargo-posta ise yüzde 33.5 artışla 86,204 tona yükseldi.

 


Etiketler

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  • iç hatlar
  • dış hatlar
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